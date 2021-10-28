金宣虎回归广告界！口罩品牌「重新上架」代言影片、官网形象照，其他品牌动向备受关注！

金宣虎日前因前女友A某的爆料而卷入私生活争议，之后他承认相关文章并道歉，他因此从综艺《两天一夜》、电影《Dog Days》和《2点的约会》下车，代言的多个广告品牌相继将他从广告中删除或转爲非公开。



（图源：S.A.L.T. Entertainment）

26日，Dispatch公开前女友A某的真实姓名，并报道与爆料文章不同的事实，发生逆转。而《海岸村恰恰恰》童星演员、工作人员也发文为金宣虎应援，他的大学同学也公开金宣虎美谈等。



（图源：tvN《海岸村恰恰恰》剧照）

28日，金宣虎担任主要代言人的口罩品牌 미마（miima）在官方 YouTube 上再次公开他出演的广告影片，官方网站上也重新登载。此前，该品牌在20日金宣虎爆发私生活争议后，将上传到 YouTube 的金宣虎相关影片全部转换爲非公开。



（图源：YouTube＠미마마스크截图）

在重视消费者舆论和趋势非常敏感的广告界，金宣虎的面孔重新回归，因此今后其他品牌的动向备受关注。除了口罩外，他代言的还有达美乐披萨、Canon相机、W.ANGLE 高尔夫品牌、11street、Food Bucket 健康保健食品、理肤宝水、新韩MyCar 等10多个品牌。



（图源：YouTube@SM C&C 광고사업부문）



（图源：YouTube@캐논TV - Canon Korea）

（封面图源：미마마스크、S.A.L.T. Entertainment）

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