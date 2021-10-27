《红天机》大结局收视率创新高10.4%，金裕贞哭戏嘶吼令众人惊艳：众演员的演技拯救了这部剧～

韩剧《红天机》昨晚正式完结落幕了，金裕贞童星出身的扎实演技真的不容小觑，她的一举一动都牵动著观众们的情绪啊…。

SBS 热门奇幻古装剧《红天机》在昨晚迎来第16集的大结局，收视率回升创下自身新高10.4%，也算是圆满落幕了。



（图源：Awesome娱乐官方截图）

其中，饰演女主角红天机的金裕贞，在演技表现上再次获得了很高的评价，虽然人物设定经常闯祸，让网友很想吐槽（都是为了剧情推进啊~），但靠著金裕贞强大的演技诠释，角色的情绪渲染力牵动著观众们，令人不禁感叹她的实力强大。



（图源：SBS《红天机》官方截图）

剧中，金裕贞嘶吼大哭，用尽全身的力气，演出令人撼动的一幕戏，给观众们留下深刻的印象。（此花絮影片有关於EP.15-16的剧情，慎入）还有为了心爱人牺牲自己的场面，也令人动容不已。



这部戏中的金裕贞哭戏也特别的多，每一场的投入度都能够影响到身边的演员，也有好几次花絮是金裕贞的哭戏完成后，和她对戏的演员或工作人员忍不住安慰她，帮她收拾情绪，她认真的态度也是有目共睹。



（图源：YouTube@SBS Catch截图）

虽然剧本不够完美，但遇上了一群认真又有实力的演员，也是相当值得一追，裕贞妹子的表现真的太棒了。TAT

（封面图源：YouTube@SBS Catch截图、SBS《红天机》官方截图）

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