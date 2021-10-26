《现正分手中》特别宣传片，张基龙的眼神也太甜～！宋慧乔的语气也是超温柔，两人CP越来越有实感了

追这部剧肯定会被这两位给迷晕，眼神交换真的太电人了！！！

SBS 都市爱情新剧《现正分手中》公开了特别宣传片，早先因为男主角张基龙必须要入伍的情况下，剧组就拍摄了许多两人同框的宣传影片，连发布会也做了事先准备，虽然张基龙目前当兵中，粉丝们依旧可以看到他与宋慧乔同框宣传的多部影片。



（图源：Facebook@SBS DRAMA）



（图源：Facebook@SBS DRAMA）

▼而这一部官方准备的宣传片中，两人眼神交换，聊著彼此的近况，互动真的是太甜蜜了～！



宋慧乔：「基龙xi～，最近在做什么呢？」

张基龙：「拍摄电视剧非常忙，还有这个影片公开时…（我正在当兵）」



（图源：Youtube@ SBS Catch截图）

宋慧乔：「嗯…对啊…，那我们现在…正在分手中罗？」

张基龙：「（笑而不语）但是我们可以在电视剧里见面啊！」



（图源：Youtube@ SBS Catch截图）

「请大家多多支持～！」空气中充满棉花糖的腻歪甜味啊～～～。



（图源：Youtube@ SBS Catch截图）

新剧《现正分手中》讲述写作「离别」、读成「爱情」的酸甜苦辣离别真实故事，预计在11月12日晚间10点首播，预告和人物简介可按下方文章标题观看。

*《现正分手中》全新剧情预告公开！10年来奔走职场的时尚女强人宋慧乔，遇上拥有迷人笑容的小奶狗张基龙



（图源：Youtube@ SBS NOW截图）

（封面图源：Youtube@ SBS Catch截图）

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