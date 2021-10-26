《Running Man》宋智孝金手又出现历代级场面！鱿鱼游戏也难不倒她：被自己的超强好运吓到腿软～

如果智孝去《鱿鱼游戏》一定可以救活20几个人～，超强直觉让成员跟工作人员全部当场吓傻。（玻璃桥真实版也好刺激）

SBS 热门综艺节目《Running Man》的最新一集（10月24日）中，再次挑战热门韩剧《鱿鱼游戏》里的生存游戏，将玻璃桥（垫脚石桥）制作成真实版呈现，以木板代替，虽然高度不高，但却营造出让参赛者感到害怕的氛围，观众们看了也跟著紧张。

游戏过程都分成两队进行，宋智孝这一队虽然人数较少，但却靠著她的超强好运，连连过关，成员们也不敢置信，工作人员更是惊呼连连！



（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

▼智孝神直觉发威！玩鱿鱼游戏生存力满点，虽然猜中却也吓到腿软在地。



▼智孝一路过关展现帅气姿态！0.7%的成功机率把制作单位全吓呆。



制作单位陷入混乱，真的没想到智孝会连过7格（连过3格就已经超强了!!!），成员反应&网友留言：「智孝真的太帅了」、「参加《鱿鱼游戏》一定能多救活20几个人」、「太夸张了，是已经知道答案了吧」、「不愧是金手」、「我们Ace智孝回归了，看得起鸡皮疙瘩，超厉害呢！」、「RM两大极端 智孝-金手vs光洙-臭手」

（封面图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

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