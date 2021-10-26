《現正分手中》特別宣傳片，張基龍的眼神也太甜～！宋慧喬的語氣也是超溫柔，兩人CP越來越有實感了

追這部劇肯定會被這兩位給迷暈，眼神交換真的太電人了！！！

SBS 都市愛情新劇《現正分手中》公開了特別宣傳片，早先因為男主角張基龍必須要入伍的情況下，劇組就拍攝了許多兩人同框的宣傳影片，連發佈會也做了事先準備，雖然張基龍目前當兵中，粉絲們依舊可以看到他與宋慧喬同框宣傳的多部影片。



（圖源：Facebook@SBS DRAMA）



（圖源：Facebook@SBS DRAMA）

▼而這一部官方準備的宣傳片中，兩人眼神交換，聊著彼此的近況，互動真的是太甜蜜了～！



宋慧喬：「基龍xi～，最近在做什麼呢？」

張基龍：「拍攝電視劇非常忙，還有這個影片公開時…（我正在當兵）」



（圖源：Youtube@ SBS Catch截圖）

宋慧喬：「嗯…對啊…，那我們現在…正在分手中囉？」

張基龍：「（笑而不語）但是我們可以在電視劇裡見面啊！」



（圖源：Youtube@ SBS Catch截圖）

「請大家多多支持～！」空氣中充滿棉花糖的膩歪甜味啊～～～。



（圖源：Youtube@ SBS Catch截圖）

新劇《現正分手中》講述寫作「離別」、讀成「愛情」的酸甜苦辣離別真實故事，預計在11月12日晚間10點首播，預告和人物簡介可按下方文章標題觀看。

*《現正分手中》全新劇情預告公開！10年來奔走職場的時尚女強人宋慧喬，遇上擁有迷人笑容的小奶狗張基龍



（圖源：Youtube@ SBS NOW截圖）

（封面圖源：Youtube@ SBS Catch截圖）

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