果然是全智贤女神的剧～《智异山》OST全是「信听派」，竟然还有太妍和BTS防弹少年团Jin！

新韩剧《智异山》又创造了一波新热度。

前段时间《智异山》举办了发布会，女主角全智贤的状态震惊所有观众，果然作为女神，自我管理相当严苛，无论是颜值还是身材都毫无瑕疵，让人羡慕岁月太爱女神了，竟然在她身上没有留下任何印记。



（图源：tvN《智异山》）

上一波热度还未褪去，制片公司又放了OST演唱阵容！大家都知道，韩剧氛围有一半是靠OST烘托，不少经典OST一响起就能让人闪回对应的电视剧，因此好剧一定会配好OST。 而全智贤和朱智勋这两位影视剧大咖主演的《智异山》的OST绝对不能差，邀请的歌手也都是「信且听」。

先是「OST女王」太妍，代表作有《如果》、《听得见吗》、《还有一个》等等，算是承包了这几年的大热剧歌单了。



（图源：tvN《德鲁纳酒店》、IG@taeyeon_ss）

再有防弹少年团的JIN，消息一出，再次攻占热搜排行榜，也让不少网友期待可以《智异山》中看到JIN以「客串方式」参与演出！



（图源：IG@bts.bighotofficial）

除此之外还有歌手金钟万和Gaho，这两位也是OST界的强者，前者为《九尾狐传》、《前辈，请不要抹那只口红》、《THE KING：永远的君主》、《举重妖精金福珠》等献唱过，后者的代表作则是《梨泰院CLASS》、《Start-Up》里的歌曲，每一位实力都不容小觑。集齐这么多业界佼佼者，可见《智异山》冲击收视率的「野心」。



（图源：MBC《举重妖精金福珠》、IG@nelljwk）



（图源：JTBC《梨泰院CLASS》、IG@ad_gaho）

此外，《智异山》以广阔的智异山秘境为背景，讲述来到广阔的智异山秘境寻死的人、来杀人的人、来帮助他人的人们等登山者们的故事，於10月23日正式开播。

（封面图源：IG@taeyeon_ss、@bts.bighotofficial）

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