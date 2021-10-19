金宣虎经纪公司终於回应了：正在掌握了解事实关系中！但已经有品牌方开始撤广告了

大势演员K某事件经过一夜的发酵又有了新情况！

先是某网友以大势演员K某前任女友身份在网上踢爆K某以自己红了为由，单方面分手并强迫她打胎，此人人前一套，背后一套，根本不是萤幕上展现出的体贴温柔暖男形象，非常喜欢在背后吐槽合作过的演员和导演。

紧接著18日下午，韩媒报导了金宣虎的经纪公司失联，连原定於20号进行的《海岸村恰恰恰》 的终映采访都成了未知数，与此同时娱记出身的YouTuber李镇浩更是在个人YouTube直播中直接点名K某根本就是金宣虎本人，一石激起千层浪，观众和金宣虎的粉丝们急切地等待著本尊能够出面辟谣，经纪公司能够严惩造谣者，然而直到18日晚深夜一直无动静。



一夜等待之后，金宣虎经纪公司S.A.L.T娱乐终於在19日早晨开口了，发布了官方声明，表示：「很抱歉没有快速地做出回应，我社正在掌握了解那篇匿名内容中，事实关系尚未了解清楚，恳请大家再等待一些时候，以这样的面貌站在大家面前，真心感到抱歉。 」

K某疑似是金宣虎的各种猜测在网路上蔓延之后，广告商们的做法似乎又坐实了这一点。 金宣虎和申东烨代言的某PIZZA品牌的官方IG帐号里已经找不到金宣虎的广告了，而另一家保健品品牌的官方SNS帐号中也不见他的身影。 从《Start-Up》爆火之后，金宣虎的代言拿到手软，囊括了服装、金融、户外、数码产品、食品、医疗等多个领域，都是含金量颇高的代言。

（图源：IG@salt_ent）

金宣虎的笑容确实很治愈，演技确实真诚不套路，颜值也确实出众。 当下无论是粉丝还是观众都在等待他之后的回应。

（封面图源：IG@salt_ent）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻