【有片】李荷妮读首尔大学时没见过李相仑的原因！幸好这块璞玉最终被发现了XD

近日SBS电视剧《One the Woman》两位主演李荷妮和李相仑做客网路节目《文明特急》，原来两人都是首尔大学高材生出身！

《One the Woman》 讲的是一位助长歪风的女检察官失去记忆后因为长相与财阀家儿媳妇相似而糊里糊涂地以后者的身份开始生活，并且横冲直撞寻找记忆的故事，李荷妮饰演女主角，李相仑饰演 财阀继承人韩胜旭，剧中「性格大变」的儿媳妇对财阀家婆婆痛快回击的戏份在韩网引起热烈讨论，两位主角的合作和互动也获得不少好评 。



《文明特急》里李荷妮提到李相仑穿西装非常帅，但是她读大学时却没见过这号人物。 补充一下：李荷妮是首尔大学国乐系2002届学生，李相仑是首尔大学物理系2000届，金泰希是首尔大学服装设计系1999届。

李荷妮：「我问他上学的时候你都在哪里？ 他说当时就很安静。 我怎么可能不知道！我从小就和泰希姐很熟，像他们这样的外貌是藏不住的。 （问李相仑）你是怎么藏起来的？ 戴高度近视眼镜吗？ 」



（图源：Youtube@문명특급 - MMTG截图）

李相仑：「当然要戴的，因为眼睛不好。 」李荷妮：「你看吧，就是有这种璞玉，要去发掘才行，是在矿山挖玉的程度。 」李相仑：「幸好我被挖出来了。 」



（图源：Youtube@문명특급 - MMTG截图）

李荷妮提到李相仑喜欢篮球，主持人JaeJae疑问：穿著篮球服应该很容易被认出来啊？ 李荷妮：「才不是呢！这种人的特徵是生怕看不清球，就连打球时也戴著眼镜！」



（图源：Youtube@문명특급 - MMTG截图）

韩国网友看到这一段完全笑翻：「李荷妮的表情和点评都太好笑了」、「那个年代的首尔大学是怎么回事」、「即使专业不同也没有校园app，只要够帅都会有传闻，但他居然连传闻都没有」、「原来他们都是首尔大学的！」、「 首尔大学物理系完全是秀才级别，所以他是带著那张脸低调地上学然后突然出道吗」。

李相仑2013年大学毕业时有通过所属社公开毕业典礼的照片，不知道是否和摘掉眼镜有关，这样的外貌在学校里应该相当引人瞩目才对啊！



（图源：J WIDE Company）

（封面图源：Youtube@문명특급 - MMTG截图）

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