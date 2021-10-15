《鱿鱼游戏》白色布鞋卖疯了～销量暴增7800%，连郑好娟的IG里都有公开同款啊！

只要搭上突然爆红的Netflix《鱿鱼游戏》这趟顺风车，就没有大热不起来的，演员如此，服饰道具也如此。

配套绿色夹克和白色布鞋现在已成为《鱿鱼游戏》的代名词，尤其是大逃杀中的第5关是走玻璃桥，在游戏开始之前，大家都要把鞋脱掉才能上场，还特意有个镜头特写。 这部份大家有没有心领神会呢？ 这么大的镜头，那肯定是PPL（赞助广告）吧。



（图源：Netflix《鱿鱼游戏》截图）

不光在电视剧里出现，小白鞋还被「姜晓」郑好娟晒在了个人IG里，以她2000万粉丝的体量来看，这双鞋子不火都难。 电视剧和郑好娟所带起的风潮使得这双鞋款的销量更是直线上升，根据《Variety》杂志的报导，自从《鱿鱼游戏》上线至今，同款布鞋的销售量已经疯涨7800%，效益非常惊人，关键词的搜寻量也已经增加了98%。



（图源：IG@hoooooyeony）

除此之外，还有《鱿鱼游戏》的运动服、闹钟、手办、玩偶...即使一点没看过这部剧，也完全不妨碍你在社交网路中被这个系列的周边刷屏包围。 你甚至很可能因为铺天盖地的周边而产生「我要不要也去看看《鱿鱼游戏》？」的想法。



（封面图源：IG@hoooooyeony、@netflixkr）

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