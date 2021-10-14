金南佶有望出演Netflix新作《盗贼》，演绎1920年代的痛快反击

《盗贼：刀之声音》是Netflix投资300亿韩元的巨制，金南佶方面人士表示已经收到主角的出演邀约，正在讨论中！

《盗贼：刀之声音》是一部动作剧情片，以1920年代为背景，讲述被夺走家园并驱逐出去的民众痛快淋漓的报复反抗，是一个守护自己的家园、家族和同僚的故事，通过虚构的人物将失败的历史换成胜利的历史。

金南佶接到的角色是奴隶出身的「李允」（音），没读过书也没有读书的条件，在身份制度被废除后虽然身份从「贱民」变成「良民」，但心里仍然是奴隶，听少爷说成为军人就会有所改善，於是从军并参加到战争中。



韩国之前也有不少以日占时期为背景的作品，但《盗贼》是全新的尝试，采用「义大利式西部片（Spaghetti Western）」类型（人物不再善恶分明，主角设定反英雄、颠覆传统，剧情展开快速），希望给大家带来前所未见的观影快感。 金南佶不仅有大量动作戏，也会有动人心弦的感情戏。

此外，金南佶目前行程已经排到明年：漫改剧《Island（灵甲鬼修罗）》刚刚开拍，SBS电视剧《读懂恶之心的人们 》将在明年1月播出，如果确定出演《盗贼》的话也将在明年开拍并通过Netflix与观众见面。



（封面图源：GILSTORY ENT.）

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