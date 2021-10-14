不仅主角搞不清状况，观众也雾里看花！近期三部韩剧主角都失忆，失忆原因还百百种

（微雷）烧脑时刻来临～！不看还不晓得失忆有那么多方法（误）

不晓得观众们有无注意，近期正巧有三部on档韩剧主角都失忆！一般悬疑剧只要跟著主角解谜、揭开黑幕即可，但这三部韩剧同样都加上了失忆元素，导致剧情变得更加复杂，不仅主角搞不清楚状况，观众看了也一知半解。

近期最烧脑的剧就属以下这三部，观众得跟著主角解开谜团，还得找回自己的记忆！妙的是，各自失忆的原因还不同呢！

吞药失忆最反转――《黑色太阳》

（图源：FB@MBCdramanow）

国情院最强情报员韩志赫（南宫珉 饰），失踪后一年蓬头垢面归来，你问他发生什么事他不知道，他失去了一年来的记忆。

（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图）

《黑色太阳》才播一集就抛下震撼弹，原来是韩志赫自己抹去了自己的记忆，他利用国情院开发的药物让自己失忆，为的就是要不带任何成见在国情院里找寻背叛者。观众几乎和韩志赫一起「从零开始」，让整个解谜的过程更有意思，在不知道谁是敌是友的情况下，找回记忆的时候也更加震惊。

（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图）

本剧最刺激的地方就是，韩志赫在面对敌人的时候，对方可能已摸清自己底细，韩志赫却浑然不觉。

（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图）

车祸失忆最搞笑――《One the Woman》

（图源：FB@SBSdrama）

《One the Woman》采用寻常出现的车祸失忆戏码，但整个车祸过程却烧脑不已。让人搞不清楚检察官赵妍珠（李荷妮 饰）是如何被调包成财阀家儿媳姜美娜（李荷妮）的。赵妍珠取代了姜美娜，姜美娜却凭空消失？

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

由於赵妍珠是土汤匙出身，一进财阀家就格格不入，经常忍不住回嘴爱欺负自己的婆婆、大嫂与小姑等人，闹了非常多笑话，创造许多经典情节让观众回味无穷。

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

赵妍珠认清自己并非姜美娜的过程也非常爆笑，她看著自己的武术身段、舌灿莲花的辩术，还以为自己是○○呢！

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

催眠失忆最毛――《Hometown》

（图源：FB@tvNDrama）

若要看恐怖题材，近期最推荐的就是这部《Hometown》！《Hometown》虽然在官网介绍就透露这是部关於邪教的剧，但是前几集包装得像是鬼片，用画面与声音堆叠恐惧、制造不安，让观众看了毛骨悚然。

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

可怕的还在后头，渐渐看下去就会发现「女主角怪怪的」。女主角赵静贤（韩艺璃 饰）高中曾是校刊社一员，她和社员们有种说不出来的距离感，对自己曾采访过的内容也感到很陌生。

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

本以为是时间推移造成的，但剧情却渐渐揭晓韩静贤是遭哥哥催眠才失忆，让整部剧越发惊悚。不仅如此，男主角崔炯仁（刘宰明）也曾失忆，他们丢失的记忆都有可能吞没自己，也让人恍然大悟邪教的根已扎深了啊……

（图源：黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

以上就是近期刚好都有失忆情节的烧脑剧，喜欢解谜的观众不妨前往收看、挑战一番！

（封面图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图、黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图、黄viu煲剧平台@《Hometown》截图）

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