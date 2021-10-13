2021MAMA主持人敲定李孝利，史上首位女MC！顺便再来复习一边那些经典的MAMA舞台吧

K-POP界女神李孝利将担任2021MAMA（Mnet Asian Music Awards亚洲音乐大奖）的主持人，她也是历届MAMA颁奖礼上的首位女主持。

MAMA是K-POP界的一大盛事，於1999年开始举办，近些年随著韩流的盛行名声享誉全亚洲，一度同届颁奖典礼同时在多地举行，风头一时无两。 而作为这一盛典的主持人，必然是夺人眼球的重要人物，能够独领风骚的定当是当下的大势，纵观之前的主持人，宋仲基、李升基、宋承宪、PSY、李秉宪、朴宝剑、丁海寅，哪一位不是人气爆棚的韩流巨星呢？

而2021年的MAMA首次起用了女主持人，选中的就是与K-POP历史同进退的代表歌手李孝利，在歌坛沉浮20多年的李孝利既是K-POP的过去，也代表著K-POP的未来，是K-POP界举足轻重的代表人物，能唱会跳，还会主持，地位也够重。说起MAMA，不得不提李孝利和BIGBANG TOP在2008MKMF上突如其来的Kiss了，当年创下多高的话题度啊？（MAMA的前身为 MKMF/Mnet KM Music Festival）。



除此之外还有不少经典让人回味至今，一起再来复习一边吧。

2011 MAMA Super Junior《Sorry Sorry》

虽说二代团已经是「时代的眼泪」了，但Super Junior的现场放到现在也是高水准，「爱豆的公式」不是白叫的。



2012MAMA泫雅&张贤胜《Trouble Maker》

热辣的泫雅，热辣的舞台，各种挑逗抚摸的动作，如此狂野的即使是奔放的K-POP界也不多见！！妈妈，这是我能看的演出吗???



2013MAMA EXO《咆哮》+《狼与美女》

从INTRO开始就是史诗级，硬是把颁奖礼搞成了自家演唱会的感觉。 当年的完整体现在再也看不到了。



2015MAMA PSY《江南Style》

鸟叔唱《江南Style》不奇怪，劲爆的是那场演出里惊现周润发，他和鸟叔、BigBang同台跳舞了，这算不算世纪大合作。



2015MAMA 朴轸泳《Honey》

史上第一个在大型颁奖礼上用脚弹奏钢琴的人！！！足以在K-POP史上留下浓重的一笔！





2017MAMA BTS《Mic Drop》

全员西装Look，一个站姿就能燃爆全场，歌喉、舞姿、控场，绝对的顶流实力。



2018MAMA MAMAMOO华莎《Don't》

一身红色漆皮紧身衣的华莎一亮相就炸了全场，能够改变白瘦幼审美的就只有华莎女王本尊了。



不知道今年的MAMA又会留下怎样的经典呢？ 让我们一起期待吧。

（封面图源：李孝利旧IG）

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