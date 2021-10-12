[花絮片]《海岸村恰恰恰》甜米露CP默契十足不照本即兴放闪！金宣虎耍帅挥杆过猛敲到头

上周播出的第13集与第14集讯息量超大，而花絮也是精彩又可爱。洪斗植（식）与尹惠珍（혜）所组成的甜米露（식혜）CP在剧中的甜蜜互动竟都是即兴演出！现场的人是不是看得都嘴角上扬啦！



（图源：YouTube@tvN drama 截图）

第13集斗植的生日宴，村民们都一起来洪班长家庆祝，拍摄现场也像野餐一样的轻松愉快，金宣虎还一边烤肉一边自顾自吃了起来，旁边宝拉一家人也都是真实享用美食中。最后村民们赶紧自动退席留给两人空间，剧中虽然只播出到洪班长说村民的演技真烂，但花絮中还有更多即兴台词，譬如金宣虎问「我会不会笑得太开心」，申敏儿说「因为是生日开心嘛!」，后来金宣虎更是惹得申敏儿直接笑场，不过却是导演很满意的即兴演出。



（图源：YouTube@tvN drama 截图）



到了试喝海带汤的桥段，惠珍看洪班长喝得津津有味也要求要尝尝看，情侣可爱互动同样也是即兴演出，金宣虎对著穿上红配绿的申敏儿说：「现在圣诞节大家会搜寻「尹惠珍的衣服」了。」惠珍还偷槌洪班长手臂一下，超甜互动相当自然。



（图源：YouTube@tvN drama 截图）

高尔夫约会正式上果岭前，金宣虎已经迫不及待用伞模拟挥杆动作了，而惠珍要求他今日要说敬语，剧中没拍到的画面是他想翻白眼觉得「人生好难」的表情。正式开拍时因为挥杆过猛，金宣虎还敲到自己的后脑勺，引发现场笑声，他有些耍帅不成只好尴尬走到旁边，工作人员一直对著他喊「没关系」，剧中一杆进洞完美收尾的画面也NG了好几次。



（图源：YouTube@tvN drama 截图）



（图源：YouTube@tvN drama 截图）

李相二所饰演的池PD也在剧中大展歌喉，本人的歌声非常温柔，工作人员都给了200％的肯定。洪班长在此场面从远处望向正在欣赏学长表演的惠珍，立即冲过来说要跟她借一步说话，不过只见金宣虎走了出去又回头，原来是他以为工作人员有Cue他，造成他太早登场了……只好NG重来啦！本集最精彩应该就是洪班长委屈被打的那分钟！下周揭开谜底。



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（封面图源：YouTube@tvN drama 截图）

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