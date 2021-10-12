「这合体又一回忆杀～」安普贤公开与宋仲基合照并称：永远的柳时镇大尉！

安普贤和韩剧男神宋仲基再同框，掀起一片回忆杀。

日前，釜山国际电影节隆重开幕，安普贤带著即将开播的新作《My Name以吾之名》亮相。 红毯上明星云集，安普贤就在这里遇到了熟人宋仲基，两人更是同框合影，都穿著黑色西服的他们帅气有型，帅哥身边依旧是帅哥。 安普贤把合照放在了自己的IG Story上，还特意标记了「我们永远的柳时镇大尉」。



（图源：IG@bohyunahn）

差点就忘了，安普贤和宋仲基一同合作过《太阳的后裔》，宋仲基扮演男主角太白部队MOLE中队长（特战小组阿尔法的组长）柳时镇大尉，而安普贤则是阿尔法特战小组的组员任光南，负责小分队的爆破工作和火器。 除了拍摄之外，安普贤和宋仲基私下也关系不错，之前就晒过穿著作战服的合影，两位硬汉同时出镜，荷尔蒙爆表。



（图源：KBS《太阳的后裔》）

时间过得真快，当年的大热剧《太阳的后裔》竟然是5年前的作品了。这5年里安普贤知名度上升飞速，从配角荣升为主角，主演的《柔美的细胞小将》正在热播中，下一部新剧《以吾之名》则是和实力派小花韩韶禧搭档，非常值得期待。



（图源：IG@bohyunahn）



（图源：IG@bohyunahn、Netflix《以吾之名》）

（封面图源：IG@bohyunahn）

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