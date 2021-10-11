「高颜值兼长腿CP」李圣经、金永大《流星》读剧照公开！尹钟焄、CNBLUE李正信、Girl's Day素珍亦现身

网友们力赞这对CP啊～！而且《The Penthouse》就有三位演员再次合作XD

李圣经与金永大将诠释姐弟恋，主演的新剧《流星》9月底已开拍，今公开了阅读剧本现场照，尹钟焄、CNBLUE李正信与Girl’s Day素珍等演员也露脸。

《流星》剧情以艺人及其工作人员为题材，讲述演艺圈亮眼的明星们，背后有著替他们收拾残局的辛苦工作人员，关於经纪公司公关组长吴韩星与明星孔泰成之间爱恨交织的浪漫故事。

李圣经饰演经纪公司公关组组长吴寒星，具有卓尔不群的口才和出色的应变能力，在业界名声响亮。她负责经纪公司旗下艺人孔泰成的业务，孔泰成那拥有天使般微笑、对外完美无缺的顶级明星，却成了自己的天敌，孔泰成即由金永大饰演。



李圣经与金永大这对高颜值兼长腿CP合照（下图）一公开，就被网友力赞：「李圣经真的很漂亮啊」、「李圣经的腿疯了」、「金永大好帅」、「李圣经真的很高，看到硕勋（金永大在《The Penthouse》戏名）比想像中还高更吓一跳」、「两人腿都好长，脸又很漂亮」。



合照中也可见到尹钟焄、金允慧、Girl’s Day朴素珍、CNBLUE李正信（由左至右）。尹钟焄继《The Penthouse》再次合作，饰演孔泰成的亲哥哥兼经纪人，金允慧饰演保镳出身的经纪人，李正信则饰演经纪公司聘用律师，而朴素珍的角色讯息尚未有任何消息透露。

除了以上演员，同样演出过《The Penthouse》的河道权，以及张姬令、N.Flying李承协先前也确认在演出阵容内。

《流星》将在2022年於tvN上档，并作为iQIYI原创剧与观众见面。

（封面图源：FB@iQIYI）

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