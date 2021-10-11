《柔美的细胞小将》朴珍荣男扮女装气质超出众～，韩剧史上最晚出现的男二！

朴珍荣真的是太有潜力了～。

tvN 人气漫改剧《柔美的细胞小将》的男二终於登场，由朴珍荣饰演的刘八笔在 EP.7~8 出现，被观众们誉为韩剧史上最晚出现的男二。

刘八笔在是柔美（金高银 饰）的公司同事，担任营销部代理，经常露出迷人微笑的人气男。



（图源：IG@tving.official）

因为跟柔美住得很近，两人多次巧遇，从问路、上班途中到买菜等等，他的种种行为也让细胞小将们担心，会渐渐走进柔美的心中。重点是长得帅，亲切的行为也容易让人心动～。



（图源：IG@tving.official）

「捡到伞后亲切地归还」、「慢跑巧遇后一起喝东西闲聊」、「贴心提醒对方，人少适合跑步的时间」、「注意到对方换造型，称赞对方很好看」的以上几种行为，虽然作为男人是有点暧昧，但如果变成是女生的话…。

想成是女生就变得很合理，但现实中依旧是男生啊～！而且，剧情简介中都有提到他是柔美的下一任男友，究竟剧情会如何产生变故呢？

PS：朴珍荣女装真的蛮好看，蛮有气质的！



（图源：IG@tving.official）

（封面图源：IG@tving.official）

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