《鱿鱼游戏》无伴奏合唱acapella彷佛身历其境！突破两千万观看人次，网友：听到起鸡皮疙瘩～

这些人太强了啦～！！！

热门韩剧《鱿鱼游戏》红遍全球，引爆韩剧大热潮，在欧美地区的热烈回响是相当强大的，四位主演李政宰、朴海秀、魏河俊（魏嘏隽）、郑好娟…等人更出演了美国 NBC 访谈节目《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）。



（图源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon截图）

剧中的周边商品与内容也持续发烧中，更出现了许多《鱿鱼游戏》的相关影片，其中，经常推出无伴奏合唱（acapella）的频道「MayTree」，也推出了仿唱背景音乐的片段。

▼《鱿鱼游戏》无伴奏合唱acapella，影片目前突破2000万观看人次：



其中像是有「123木头人」、「鱿鱼游戏背景音」、「起床号」、「工作人员出场音」、「第二场游戏进场音」、「走在彩色回廊上的背景音」都百分之百还原，网友更留言惊叹道：如果有第二季的话，可以直接请他们来配乐了，让人越听越上瘾！



（图源：YouTube@MayTree截图）

大家觉得如何呢？

（封面图源：YouTube@MayTree截图）

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