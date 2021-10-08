打造洪班长Look !《海岸村恰恰恰》金宣虎必备亨利领、格子衬衫、工作背心

又即将来到一周最期待的海恰日了！不过在迎接新剧情与新角色（洪班长照片中神秘女子）登场前，先来了解为什么洪班长如此平易近人，金宣虎在剧中的穿搭造型魅力在哪？



（图源：Facebook@tvN drama）

＃洪班长标准Look必备单品：亨利领上衣

其实当然男生一般最简单的穿著就是圆领T恤，在剧中洪班长也时常穿上，不过要给人更特别的感觉，就必须选穿亨利领的上衣。这种款式的上衣是在领口的地方会有2、3颗钮扣，平时可能不全扣上，露出一点颈部线条，看起来也会给人休闲感。



（图源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

洪班长总是穿著各式各样的亨利领上衣，质料看起来相当舒适适合他从事各种活动，是不是感觉休闲又帅气！



（图源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

＃洪班长标准Look必备单品：格纹衬衫

洪班长所选穿的格纹衬衫也不一般，有时候是花纹不对称设计，有时候是穿著的方式展现帅气。通常他并非单穿衬衫，而是搭配白色汗衫或上面所提到的亨利领上衣，而且不扣扣子但是必须扎进牛仔裤，以免太长感觉较没精神。



（图源：Facebook@tvN drama）



（图源：Facebook@tvN drama）



（图源：Facebook@tvN drama）

不管是晚上在海边幽会被村民发现的那一次，或者是之前因为有人跟踪而提著手电筒出现在惠珍面前，洪班长金宣虎的格纹衬衫不缺席。



（图源：Facebook@tvN drama）

＃洪班长标准Look必备单品：工作背心

从剧情一开始，大家就能看到洪班长又是叫卖渔获、又是自己阅读海钓、又是到山上的船只那里修缮等等，对於他的超广泛打工性质来说，需要多个口袋可以方便携带各种工具的背心，於是在很多场戏中大家也看到了洪班长的穿搭，展现出他的专业程度。



（图源：Facebook@tvN drama）



（图源：Facebook@tvN drama）

＃同场加映非标准Look：正式衬衫

在正式的场合，譬如要到小学担任牙医助教的时候，爷爷的祭祀日，或是到首尔见心理医师时，以及与惠珍的正式约会，洪班长就选穿了比较正式的衬衫，是另一种帅气的感觉，总之颜值跟酒窝已经胜出了所以穿什么都很赞。



（图源：Facebook@tvN drama）



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（图源：Facebook@tvN drama）

如果要把男友打造成洪班长Look的话，一定要记得以上的单品相互搭配喔！

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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