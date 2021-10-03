《问题的男人》於《我独自生活》小团聚！大聊李章源说漏嘴内幕，81 Line还曾追踪全炫茂约会

整个内容超好笑的啦～《问题的男人》可以多多合体吗

《我独自生活》1日播出的最新EP.415，全茂炫主办的「茂茂商会二手义卖会」仍持续营业，第二组客人就是全炫茂在《问题的男人》系列节目中结交的兄弟金知硕与李章源（Peppertones成员，另译李章元）。

李章源挑衣服的时候鬼鬼祟祟拿出手机，全炫茂和金知硕马上看出来：「唉唷，和我们弟媳联络了啊？」他害羞的说：「感觉这个衬衫不错……我不能一个人（决定）……慢慢要得到允许买东西了。」



金知硕提起几个月前李章源在《我独》说漏嘴婚讯事件：「我不知道他有女朋友，给他选了香槟或红酒让他有了女朋友后一起喝，但是他那时就有交往的人了，不过没和我说啊！」李章源这时倒不害羞了：「香槟喝得很好，在隔一天就喝了吗？」



（前情提要：‎《问题的男人》李章源宣布婚讯！两个月前就在《我独》泄端倪 ）

问李章源为何说出「相见礼」那个关键字，他说自己当时根本还没和妻子裴多海论及婚嫁，可能不知不觉间有了那样的想法，所以下意识说出口。他和裴多海今年初才透过素人好友牵线相亲，一开始就决定认真交往且论及婚嫁。



全炫茂一直以为《问题的男人》成员里，最先结婚的会是金知硕、最晚是李章源，没想到现实却不是这样。李章源就自爆自己有种想打破偏见的胜负欲，所以一直想著要比河锡辰早结婚。三个人闲话家常，话题都离不开恋爱，不过金知硕因身旁两位明显的「幸福肥」，形单影只的他显得皮包骨。



不过金知硕没丧气太久，很快就聊起他和河锡辰、李章源曾目击全炫茂和现任女友约会一事。三人当时在路上看见全炫茂的车，索性在附近找寻全炫茂的踪影，直到听见全炫茂的招牌笑声，这才发现全炫茂正在一间餐厅的露台约会，穿过树丛看见了全炫茂。金知硕与李章源轮流形容整个「追踪过程」，相当好笑。



可能因为很亲近的关系，毕竟友谊长达了6年，金知硕与李章源虽是第一次拜访全炫茂家，正式挑衣服时可是想掀了人家衣帽间～XD 好奇的读者可别错过《我独自生活》这一集了！



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（图：《我独自生活》@黄VIU 截图）

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