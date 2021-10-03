【有片】《鱿鱼游戏》与《无限挑战》一分钟混合剪辑！郑埻夏和孔刘打画片，刘在锡戳MuDoRi椪糖失败

这剪辑太有代入感！网友表示：「《无限挑战》完全是预言书」、「《无限挑战》其实是无限利己主义，活到最后的很可能是朴明秀」XD

近日Netflix原创剧集《鱿鱼游戏》在全球受到很大关注和讨论，虽然一度有部份网友认为剧中的123木头人、拔河等游戏存在抄袭《无限挑战》的嫌疑，但导演接受采访时表示剧本早在2009年就已经完成，灵感来自《大逃杀》等很多部日本漫画作品，为了降低游戏的复杂度而选择了小孩们玩的经典游戏 ;大多数网友也认为《无限挑战》播出的13年间做了非常多的创新尝试，与《鱿鱼游戏》的部份情节偶然雷同也无伤大雅。

近日有网友用《无限挑战》和《鱿鱼游戏》做了混合剪辑《鱿鱼无挑》，真的堪称无缝衔接！影片开头是孔刘邀请对方打画片的镜头，然而李政宰却被神不知鬼不觉地换成了郑埻夏：



郑亨敦的声音搭配剧集画面：「输的人要被扇巴掌哦！」孔刘的红色画片被掀翻时，朴明秀：「你输了要挨打！」接著孔刘拿出10万元，仿佛他是为了逃避惩罚而出钱XD



刘在锡被塞进车里带走、无限挑战成员拍摄大头照，朴明秀「中枪」之后被除名，刘在锡大喊：「这算什么综艺！」郑亨敦：「有人死了啊！我不玩了！」



刘在锡拿到的戳椪糖游戏图案是《无限挑战》MuDoRi，头像立即熄灭XD朴明秀对执行者说：「给我饭！」执行者举起枪，朴明秀立即改口：「还是饿肚子比较好！」



韩国网友对这个混合剪辑表示：「传说级综艺变成了传说级预言书」、「剪辑之神」、「开头的郑埻夏也太过自然」、「《无挑》结束3年了依然有很多人提起，真的很厉害」、「如果《无挑》还在的话也许真的可以看到这些画面」、「《无限挑战》 其实是无限利己主义，活到最后的很可能是朴明秀，或者大家全部被淘汰」XD



（图：Youtube@여유만만）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻