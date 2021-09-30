【有片】《不会伤害你》第二期预告：就算是朱会长的妻子和小孩，也同样无法逃避劳动XD

从锦衣玉食的Penthouse来到家徒四壁的乡下，朱丹泰一家的生活状态可谓发生了天翻地覆的变化！XD

SBS话题剧《The Penthouse》的售后综艺、tvN真人秀《不会伤害你》本周播出了第一期，剧中「国家代表级三大恶人」朱丹泰、河尹哲、李奎镇的饰演者严基俊、尹钟焄、奉太奎在节目中一起出发享受疗愈之旅，没想到度假地点居然是破旧的乡下木屋，从打扫、 买菜到做饭，一切东西都要亲自动手置办，令他们忍不住吐槽：「这算哪门子疗愈？ 」

下期预告中，朱丹泰的家人们也一一登场！先是李智雅拉著行李箱款款走来，严基俊惊讶：「你居然穿了裙子？ ！」尹钟焄：「还是先换上裤子吧。 」然后立即开始购买日用品、擦地、糊窗户纸，即便是嘉宾也不能躲过干活的命运。



到了晚上，朱丹泰的一双儿女「硕勋」金永大和「硕京」韩智贤也来了，韩智贤不停地帮大家拿东西，勤快开朗的模样跟「硕京」相比完全是180%大反转，走路时一跳一跳的超可爱：



吃饭的时候严基俊和奉太奎不知为何开始互呛，尹钟焄则开心地在一旁拍手：「哇！两个人吵起来耶！」李智雅也做出威吓：「丹泰！今天来一决胜负吧！」



第二期《不会伤害你》将在下周二更新，朱丹泰家的晚餐令人十分期待XD



（图：Youtube@tvN）

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