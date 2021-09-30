【有片】《不會傷害你》第二期預告：就算是朱會長的妻子和小孩，也同樣無法逃避勞動XD

從錦衣玉食的Penthouse來到家徒四壁的鄉下，朱丹泰一家的生活狀態可謂發生了天翻地覆的變化！XD

SBS話題劇《The Penthouse》的售後綜藝、tvN真人秀《不會傷害你》本周播出了第一期，劇中「國家代表級三大惡人」朱丹泰、河尹哲、李奎鎮的飾演者嚴基俊、尹鍾焄、奉太奎在節目中一起出發享受療癒之旅，沒想到度假地點居然是破舊的鄉下木屋，從打掃、 買菜到做飯，一切東西都要親自動手置辦，令他們忍不住吐槽：「這算哪門子療癒？ 」

下期預告中，朱丹泰的家人們也一一登場！先是李智雅拉著行李箱款款走來，嚴基俊驚訝：「你居然穿了裙子？ ！」尹鍾焄：「還是先換上褲子吧。 」然後立即開始購買日用品、擦地、糊窗戶紙，即便是嘉賓也不能躲過幹活的命運。



到了晚上，朱丹泰的一雙兒女「碩勳」金永大和「碩京」韓智賢也來了，韓智賢不停地幫大家拿東西，勤快開朗的模樣跟「碩京」相比完全是180%大反轉，走路時一跳一跳的超可愛：



吃飯的時候嚴基俊和奉太奎不知為何開始互嗆，尹鍾焄則開心地在一旁拍手：「哇！兩個人吵起來耶！」李智雅也做出威嚇：「丹泰！今天來一決勝負吧！」



第二期《不會傷害你》將在下週二更新，朱丹泰家的晚餐令人十分期待XD



（圖：Youtube@tvN）

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