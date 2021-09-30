【有雷】《鱿鱼游戏》是导演真实欠债时期写出的作品：坦言拍戏压力太大掉了6颗牙，灵感来源&第二季计画大公开！

拜托导演一定要带著《鱿鱼游戏2》重新回来啊！

近日在全球引起话题的Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》，讲述欠下巨额债务的人们为了获得奖金而参加残酷生存游戏的故事，剧情充满反转，展现出人性的多个层次，而主要角色的结局也引起不少讨论，例如1号参赛老人和成奇勋的关系、刑警黄俊昊的下落、 李秉宪饰演的哥哥黄仁昊的故事等等，都被看做是为第二季埋下的伏笔。

近日《鱿鱼游戏》的原作者兼导演黄东赫接受线上采访时透露了创作背景和未来计画，值得一提的是黄东赫也是《熔炉》和《南汉山城》的导演哦！

之前有人质疑《鱿鱼游戏》抄袭《要听神明的话》等作品，但其实黄导演早在2009年就完成了剧本创作，一开始是想拍成电影，但因为内容残忍阴暗、题材对韩国观众而言较为陌生，10年间一直未能找到投资人，直到Netflix找上门来。

当时黄导演在2008年准备的电影没能拍成，欠了不少债，经常去漫画店打发时间，慢慢对死亡游戏主题的作品产生共鸣，例如《大逃杀》、《赌博默示录》、《LIAR GAME》等等，并开始思考：「如果我身处这一状况的话会如何行动呢？ 」并以此创作了剧本。



关於与部份漫画设定相似的意见，黄导演表示《鱿鱼游戏》的重点在於展现人性和心理而不是复杂的游戏，主角也不是拥有天才头脑的英雄，而是一群失败者，很多时候是靠运气和其他人的帮助与牺牲才活到最后。

剧中奖金额数设定为456亿是因为希望简单好记，所以选择了123和789中间的数位；游戏一开始就是吴一男为了找回童年的单纯而打造的，所以执行者的衣服也都是粉红色，意图让参赛者感到心情放松，游戏舞台的灵感来自儿童咖啡厅，令人印象深刻的楼梯构造的灵感则是来自荷兰版画家Escher的作品。



对於很多观众关心的黄俊昊的生死以及第二季的方向，黄导演依旧保密，透露虽然有意愿拍第二季，但因为拍第一季时已经因为压力太大而掉了6颗牙齿，暂时想拍拍其他作品作为过渡，如果真的拍第二季应该会找人帮忙、 不想再单打独斗了，不然可能要全部换成假牙XD而且网上大家的猜测分析他也有看到，表示非常新颖有趣，说不定也会融入到第二季中哦！



（本文整理自SBS、NEWSEN1、2、Ohmynews相关报导）

（图：IG@Netflixkr）

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