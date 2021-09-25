原来郑浩妍的圈中闺蜜是BLACKPINK Jennie！看她俩拍照姿势就知道关系有多好了～

这是世界名模和顶流爱豆之间的友情。

因为Netflix《鱿鱼游戏》中的「姜晓」一角而从世界名模跨界到电视剧圈的郑浩妍最近风头正劲。本人在模特界就是大神一样的存在，2013年在《挑战超模KOREA》第四季获得亚军并出道，之后陆续在纽约、伦敦、米兰、巴黎等四大时装周上走秀，2018年被世界模特网 models.com 选为全球排名TOP 50的超模之一。郑浩妍还有个帅气、唱歌又棒的演员男友、《请回答1988》中「娃娃鱼」的扮演者李东辉。

被「姜晓」圈粉的广大剧迷们纷纷在晚上开始搜索关於她的消息，没想到她竟然和BLACKPINK的Jennie也是好友，这是模特界和爱豆圈的碰撞。2019年，Jennie就在个人IG上公开过一张自己和郑浩妍的合影，两人一前一后站在镜子前自拍，郑浩妍整个人都靠在Jennie身上，还把头放在对方的肩膀上，不约而同地噘嘴，模样十分可爱。



▲图源：IG@jennierubyjane

郑浩妍也在IG上发布了和Jennie的合影，看著拍照的姿势就知道这是一对古灵精怪的姐妹。



▲图源：IG@hoooooyeony

好友进军影视剧圈，Jennie也非常捧场地说自己是「姜晓」的头号粉丝，郑浩妍也即刻回复「谢谢你，Jennie呀」。



▲图源：IG@jennierubyjane、@hoooooyeony

更不用提生日送祝福，欧尼拍戏，Jennie直接把咖啡车送去了片场助阵了。



▲图源：IG@jennierubyjane



▲图源：아이돌 이슈

「首图：ig@jennierubyjane、@hoooooyeony」

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