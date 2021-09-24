《全知干预视角》预告：金南佶化身旗下演员李秀敬经纪人！开车打杂样样来～

什么都做，结果累瘫了嘛XD

明晚播出《全知干预视角》，将迎来大势演员李秀敬与其特级经纪人金南佶。

‎金南佶今年2月与电影制片Sanai Pictures代表韩载德共同成立了经纪公司GILSTORY Entertainment‎，3月签下了除了自己以外的演员李秀敬，两人目前仍是GILSTORY唯二的艺人。



李秀敬曾演出电视剧《豪苟的爱》与《狐狸新娘星》，近期在《Law School》饰演「姜率B」。她的电影资历更为辉煌，2017年主演独立电影《容顺》入围了大钟、青龙、春史等电影奖新人，2018年以《沉默的目击者》拿下百想艺术大赏电影部门女配角奖，被视为忠武路炙手可热的新星。



她近期参与了电影《奇迹》的演出，饰演朴正民的姐姐，也受邀实境观察节目《全知干预视角》邀请，公开跑行程的日常生活。也许是对唯一一位艺人的照顾，金南佶爽快的答应出演《全知干预视角》，当起李秀敬的一日经纪人。

预告中，金南佶载李秀敬跑行程，帮她递水、买饮料样样都来，还虚势的要李秀敬别在意镜头（因为这是实境秀），最后累倒在休息室沙发上。金南佶对於自己体力很差一事，也忍不住笑了。



李秀敬在拍完《全知干预视角》后，可是相当感谢这位代表呢！她受各大媒体采访总不忘感谢金南佶百忙之中为自己出演：「哥哥最棒，没想到会对我那么好，我也吓一跳。」也透露自己加入GILSTORY以来，金南佶从来没有亏待她、让她过得很满足。

李秀敬为了回报金南佶，上月底亲自开咖啡车到金南佶拍摄《读懂恶心的人们》现场，为金南佶送上惊喜。（末图左方为《读懂恶心的人们》共同主演陈善圭）



好奇金南佶是如何担任经纪人照顾旗下艺人，或是想了解李秀敬这位新星的日常，别忘了锁定明晚於11时10分於MBC播出的《全知干预视角》～！

（封图素材：《全知干预视角》预告@YouTube MBCentertainment 截图）

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