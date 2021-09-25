润娥与朴正民宣传电影《奇迹》来到《认识的哥哥》！润娥：「能演出这部作品全靠对姊姊发飙！」

10月1日即将在台湾上映的电影《奇迹：给总统的一封信》主演润娥（润妸）以及朴正民来到综艺《认识的哥哥》！朴正民为大家展现他最有自信的「生气演技」，润娥也自曝「能演出这作品全靠自己曾对姊姊发飙！」

9月25日晚间即将播出的JTBC综艺节目《认识的哥哥》本周请来了电影《奇迹：给总统的一封信》中的男女主角林润娥与朴正民，默契绝佳的两人也在节目中向大家分享这部电影拍摄时的幕后小故事，并且展现他们的演技与舞蹈技巧。固定主持群一见到女神润娥可说是异常开心，润娥并说「我亲自说服朴正民来出演节目」，展现高度活跃的一面令在座哥哥称赞不已。



朴正民说：「我演过许许多多的角色，其中对於生气发怒的演技应该是最有自信的一环了。」在座自认也很会「真实发怒」的徐章勋立即下了战帖，两人就即兴来一场生气的情境剧。朴正民面对徐章勋几乎真实发怒的精彩演出逗笑众人，但徐章勋立即为他鼓掌说：「朴正民是第一个在我演戏时不会笑出来的人。」大赞朴正民的专业。



没想到润娥接著提到，《奇迹：给总统的一封信》会向她提出演出邀请，也是因为自己对亲姊姊发飙的直播影片，令大家相当惊讶。而朴正民虽然是演员，却也在综艺节目中大展口才，提到了自己在之前的作品《魔鬼对决》中曾以女装演出的特别回忆。



《奇迹：给总统的一封信》描述一个交通不便的小村庄，由於只有铁路经过却没有停靠的车站，令当地居民困扰不已。村里的天才俊庆（朴正民饰）为了实现这个梦想而努力不懈终於成功，其中的父子之情也令人动容。10月1日即将在台上映。



照片：JTBC《认识的哥哥》预告截图, 车库娱乐

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