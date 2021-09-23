南宫珉终於吃到面粉！为《黑色太阳》控制饮食半年多终於拍完最后一场秀身材戏份，立即展开汉堡攻击XD

OMG！#南宫珉 这背部线条，是连 #金钟国 看了都要点头赞许的程度吧！

南宫珉昨天更新IG，PO出一张背对镜头拍摄的照片，留言说：「志赫的最后一场脱衣戏份。 汉堡GO GO。 」这凶猛的背肌、壮硕的手臂，倒三角身材也太惊人了！



随后南宫珉又在限时动态里PO出食物的照片，可以看到两个汉堡和一杯饮料，南宫珉留言说：「攻击。 」



（图：IG@min_namkoong）

南宫珉在MBC新剧《黑色太阳》里饰演国情院要员韩志赫，为了这个角色用心健身半年，而且从1月开始就戒掉面粉、只吃蛋白质和番薯等碳水，最后成功增肌14kg，拍摄过程也一直保持著健美的身材。



但实际上，南宫珉不仅付出了大量汗水和努力、每天都要运动2小时，忍耐也快要达到极限了！本月17日发布会上他坦言：「虽然表面上看不出来，但真的很累。 一直想著快点杀青，不想再运动了，想吃面粉和好吃的东西。 」



现在最后一场需要展露身材的戏终於拍完，南宫珉立即展开「面粉攻击」，他真的值得犒劳一下自己啦！





（封图：IG@min_namkoong、mbcdrama_now）

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