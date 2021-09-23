南宮珉終於吃到麵粉！為《黑色太陽》控制飲食半年多終於拍完最後一場秀身材戲份，立即展開漢堡攻擊XD

南宮珉終於吃到麵粉！為《黑色太陽》控制飲食半年多終於拍完最後一場秀身材戲份，立即展開漢堡攻擊XD

明星   2021年9月23日   星期四10:48   Sani   13

OMG！#南宮珉 這背部線條，是連 #金鍾國 看了都要點頭讚許的程度吧！

南宮珉昨天更新IG，PO出一張背對鏡頭拍攝的照片，留言說：「志赫的最後一場脫衣戲份。 漢堡GO GO。 」這兇猛的背肌、壯碩的手臂，倒三角身材也太驚人了！

隨後南宮珉又在限時動態裡PO出食物的照片，可以看到兩個漢堡和一杯飲料，南宮珉留言說：「攻擊。 」

（圖：IG@min_namkoong）

南宮珉在MBC新劇《黑色太陽》里飾演國情院要員韓志赫，為了這個角色用心健身半年，而且從1月開始就戒掉麵粉、只吃蛋白質和番薯等碳水，最後成功增肌14kg，拍攝過程也一直保持著健美的身材。

但實際上，南宮珉不僅付出了大量汗水和努力、每天都要運動2小時，忍耐也快要達到極限了！本月17日發佈會上他坦言：「雖然表面上看不出來，但真的很累。 一直想著快點殺青，不想再運動了，想吃麵粉和好吃的東西。 」

現在最後一場需要展露身材的戲終於拍完，南宮珉立即展開「麵粉攻擊」，他真的值得犒勞一下自己啦！


（封圖：IG@min_namkoong、mbcdrama_now）

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留言/評論
  • 演員真的好敬業👍👍
    2小時前
  • 其實，演員們爲戲忽胖忽瘦的，固然值得敬佩。但我較擔憂的是，他們並不是航海王裡的魯夫，能如此地伸縮自如！🥺 屆時，把身體或腸胃搞壞了，就得不嚐失了！……🥺 加加油！南宮珉！……💪💪💪
    2小時前
  • 壯成這樣~~會不會擦不到屁屁
    2小時前
  • 但他臉現在這樣好看，之前太瘦，現在的臉＋以前身材
    1小時前
  • 希望他快瘦回來，喜歡以前清瘦的南宮珉。 現在的身材連屁股都變大了......😣
    2小時前
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