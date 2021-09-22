《我独自生活》南宫珉见海龟立收视公约！《黑色太阳》破20%即跳伞

各位觉得《黑色太阳》有没有机会呢？不知道有没有人跟小编一样看过《精彩的一天》，水族馆场景也太怀念～！！
南宫珉睽违两年再次来到《我独自生活》，两年前他在夏威夷特地寻找海龟祈求《奇迹拍档》（金牌救援：Stove League）收视大发，这次拍《黑色太阳》一样也要见见海龟。
南宫珉前往一间水族馆，那可是他2006年拍摄电视剧《精彩的一天》（很爱很爱你）的重要场景。他当时饰演水族馆室长，每天都要在水族馆拍戏，来到旧地让他相当怀念。
回忆两年前，南宫珉在夏威夷经历了一些曲折终於见到海龟，《Stove League》也如他的期望达到17%收视率甚至更高。此次南宫珉为了《黑色太阳》再次寻找乌龟，见到水缸里的海龟很是兴奋。
有趣的是，水族馆人员邀请南宫珉一同喂食海龟，身材练得魁武的南宫珉竟然会有些害怕，形成反差。他笑笑坦承：「有点害怕，我胆子比较小。」
南宫珉为《黑色太阳》许下了20%收视祈愿，旁边的朴娜勑马上吐槽他：「上次明明说过《Stove League》收视破17%就要笨猪跳（高空弹跳）……」接著怂恿他这次如果破20%就跳伞吧！南宫珉听了倒抽一口气，但爽快立下公约：「《黑色太阳》收视破20%就无条件去！」
尾声，南宫珉买了海龟相关纪念品要送给剧组人员，结帐的时候还开口和收银员闲聊，可惜对方不喜欢海龟。「喜欢海龟就会有好事发生的」南宫珉这样说，对方反问：「是因为魔咒吗？」南宫珉急反驳，歪了歪头故弄玄虚：「我没有魔咒的，不知道你在说什么耶……」
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（图：《我独自生活》@黄VIU 截图）
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