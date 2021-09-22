【有片】BTS防弹少年团联合国表演满满的暖心细节！手语翻译员看到后瞬间就明白了

BTS防弹少年团的暖心与真诚都藏在了细节里。

9月20日，防弹少年团以「未来一代与文化的总统特使」身份出席了第76届联合国大会并带去了精彩的演出。 开始表演的成员们逐渐走向大楼外的空阔场地，在草坪上展现帅气舞姿，表演最新歌曲〈Permission to Dance〉。

当众人唱起「Da na na na na na na」部份时，变换起了手上动作，原来是手语啊。 双手握拳的状态下竖起大拇指上下晃动代表「开心」、「高兴」;一只手掌心朝上摊开，另一只手的食指和中指朝下摆出的「A」样子表示「跳舞」。 双手摆出「V」则代表著「和平」。 动作虽小却有著非凡的意义，还是在联合国大会这种重要的官方场合，防弹少年团的格局够高！



▲YouTube@United Nations

这一幕不仅看得全球的ARMY们很是感动，有细心的粉丝发现银幕里的手语翻译员在认出成员们的动作是手语之后也露出了欣慰的笑容，这个笑容维持了许久。



相关影片通过SNS火速传播开来，引来全球粉丝的留言，他们表示：「不愧是BTS」、「他们太让人感动了」。还有听觉障碍者粉丝留言称：「哇哦，他们是在让我跳舞呢」等。

「首图：fb@BTS (방탄소년단)」

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