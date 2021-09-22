《我獨自生活》南宮珉見海龜立收視公約！《黑色太陽》破20%即跳傘

《我獨自生活》南宮珉見海龜立收視公約！《黑色太陽》破20%即跳傘

綜藝   2021年9月22日   星期三10:00   草莓   1

各位覺得《黑色太陽》有沒有機會呢？不知道有沒有人跟小編一樣看過《精彩的一天》，水族館場景也太懷念～！！

南宮珉睽違兩年再次來到《我獨自生活》，兩年前他在夏威夷特地尋找海龜祈求《奇蹟拍檔》（金牌救援：Stove League）收視大發，這次拍《黑色太陽》一樣也要見見海龜。

南宮珉前往一間水族館，那可是他2006年拍攝電視劇《精彩的一天》（很愛很愛你）的重要場景。他當時飾演水族館室長，每天都要在水族館拍戲，來到舊地讓他相當懷念。

回憶兩年前，南宮珉在夏威夷經歷了一些曲折終於見到海龜，《Stove League》也如他的期望達到17%收視率甚至更高。此次南宮珉為了《黑色太陽》再次尋找烏龜，見到水缸裡的海龜很是興奮。

有趣的是，水族館人員邀請南宮珉一同餵食海龜，身材練得魁武的南宮珉竟然會有些害怕，形成反差。他笑笑坦承：「有點害怕，我膽子比較小。」

南宮珉為《黑色太陽》許下了20%收視祈願，旁邊的朴娜勑馬上吐槽他：「上次明明說過《Stove League》收視破17%就要笨豬跳（高空彈跳）……」接著慫恿他這次如果破20%就跳傘吧！南宮珉聽了倒抽一口氣，但爽快立下公約：「《黑色太陽》收視破20%就無條件去！」

尾聲，南宮珉買了海龜相關紀念品要送給劇組人員，結帳的時候還開口和收銀員閒聊，可惜對方不喜歡海龜。「喜歡海龜就會有好事發生的」南宮珉這樣說，對方反問：「是因為魔咒嗎？」南宮珉急反駁，歪了歪頭故弄玄虛：「我沒有魔咒的，不知道你在說什麼耶……」

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（圖：《我獨自生活》@黃VIU 截圖）

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留言/評論
  • 完全沒有印象他出現在精彩的一天耶😱 只是記住了成宥利和孔劉😍
    3小時前
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