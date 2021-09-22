《第六感2》面相老师评价刘在锡还能再红30年，工作忙到没空睡觉「这样大神都80岁了～！」

太好罗！各位观众，未来30年都还可以看刘大神活跃在萤光幕前。

tvN 热门推理综艺节目《第六感2》最新一期的主题是「看透命运之人」，这一次命理相关的主题也是相当吸引人，真假难辨，其中，第一位面相老师评价刘在锡的内容也引发讨论。



一开头老师就表示刘在锡牙齿形状特别，民主化的非常完全，排列不太规则、很有个性，长得随心所欲，



拥有这样牙齿的人，小时候都很不听话，讨厌被拘束，崇尚自由。



接著依旧继续讨论著刘在锡的牙齿，看面向的过程中，80%都在讲牙齿，看来是让面向老师感到印象深刻啊～！XD



之后观察鼻子、耳朵跟额头，又提到了刘在锡话偏多，还是要饭（乞丐／叫花子）的面相，把自己弄得脏脏的或有任何丢脸的举动，都能够带给人欢笑，是天生的艺人，而且牙齿如果矫正就会失去人气。



▼看面相的片段：



最后，公开了刘在锡是属於鼠相，而且生肖也刚好属鼠，这样就表示拥有双倍的运势，好上加好，



鼠又是很勤劳的象徵，不会挑工作，什么都做，未来30年事业运依旧超旺的面相，会一直工作，忙到没空睡觉。



Jessi 一脸担心的提问刘在锡30年后是几岁，刘在锡表示：「80岁啊。」Jessi 惊讶的表示：「OMG！该休息了～。」



刘在锡对於能够当长寿艺人应该是相当开心，笑著用表情对 Jessi 表示不要再说了。XD



本周将播出第二季的最后一集，预告可以按此观看。



*图：《第六感2》@friDay影音

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