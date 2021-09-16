《紅天機》收視破10%！幼時回憶湧上心頭，美好月色下這次換安孝燮向金裕貞主動索吻～EP.5-6

（雷）兩人月色下獨處、一邊回憶起小時候的片段，小編覺得好感動啊！TAT（有沒有KISS成功，可以直接看文章或補最新進度，導演真的拍得很唯美～）

古裝新劇《紅天機》本週播出第五～六集，AGB 全國收視率直接破10.2%，新一代演員們表現亮眼外，劇情發展也緊緊抓住觀眾們的視線，男女主角時隔19年再次重逢後，也有了突破性的發展。

紅天機（金裕貞 飾）參加了亮明大君（孔明 飾）舉辦的梅竹軒畫會，卻在第一場比賽就露出馬腳，雖然驚險的成功晉級，卻也被亮明大君親自警告贗品畫作一事，不要浪費才能去做苟且偷生之事，另一邊又被團長勸退，讓紅天機心情十分複雜。



河藍（安孝燮 飾）為了安慰她，騎馬帶她外出散心，剛巧來到了兩人幼時充滿回憶的江邊，兩人在唯美的月色下暢聊星空，與小時候的記憶重疊在一起，紅天機忍不住喚了河藍的名字。



原來小時候的紅天機在離別時，主動吻了河藍，這一次變成了河藍主動吻向天機，畫面十分美好。



此時，封印住魔鬼的蝴蝶印記再次消散，河藍掉入水中再次見到魔物，未知的狀態讓他忍不住推開紅天機，告訴她要找的少年不是他，再度選擇了與紅天機保持距離。

而在最後一場比賽中，紅天機以與眾不同的方式獲得大眾的肯定，雖然主題以馬為主，她卻不畫馬，選擇畫出馬兒奔騰時，飛舞的蝴蝶與花葉，全新的視角讓評審們嘆為觀止。



最終，在競標畫作的喊價中，亮明大君與河藍一來一往（這裡真的太有趣XD），紅天機的畫作拿下了最高價格（是河藍得標的），成功獲得了狀元的頭銜，也為父親討得了治病的清心丸。



但紅天機的父親意外出現在比賽現場，一邊喊了河藍父親的名字，一邊把二王子朱香大君（郭時暘 飾）看成了魔鬼，還將毛筆丟向他，讓二王子當眾出糗，得罪了二王子的天機父親，下場又會是如何呢？



*圖：黃Viu煲劇平台

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