11月还要看这部！玉泽演、金惠奫古装喜剧《御史与祚怡》预告公开，两人将展开爽快的搜查冒险！

tvN月火剧《御史与祚怡》讲述一成为御史的美食家公子（玉泽演 饰），遇见为了寻找幸福而勇往直前的朝鲜时代奇女子（金惠奫 饰），两人将展开一场搞笑搜查剧。

今日（17日）公开预告片，虽然只有背影，好好奇两人是在说什么啊！而另一版 tvN 下半年的新剧预告中，则可以看到两人的正面～



玉泽演饰演风度满分、身体健全的六品公务员「罗二言」，原本只想能在地价高昂的都城外的小地方开家饺子馆，做点小生意过活，但偏偏头脑很好考上了科举，甚至一登科就被选为朝鲜最高菁英机关「弘文馆」的副手，甚至被委任极机密御史任务。



金惠奫饰演「金祚怡」，在儒教圣地朝鲜，有著「这样生活下去可能会离婚」的罕见思想，是走在时代前列的现实主义者。她与妈宝先生结婚三年，终於郑重提出想要离婚，但却被对方拒绝，虽然最后几经波折达成了离婚，但却遇上了另一个由御史带来的难题，她想要重新开始的第二人生，是否能够如愿呢？



另外，《御史与祚怡》由《60天，指定幸存者》、《金秘书为何那样》柳钟善导演执导，《训南正音》、电影《霹雳娇锋》李载允作家执笔，预计在11月首播。

（图：SidusHQ、51K、YouTube@tvN drama）

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