终於等到他们的新剧！韩孝周、朴炯植主演都市惊悚剧《Happiness》剧本阅读照公开，期待全新角色！

tvN新剧《Happiness》讲述被孤立在阶层社会所小板公寓里的都市惊悚剧。随著人类聚居的大城市高层公寓因新型传染病被封锁而产生的分裂和恐惧、为生存展开激烈斗争和心理战。

今日（17日）公开剧本阅读照，韩孝周、朴炯植、赵宇镇、李准赫、朴珠熙、白贤镇 、朴亨洙、裴海善、车顺裴等著名演技派演员齐聚一堂，展开激烈的演技角逐。



剧中，韩孝周饰演警察特工队战术要员「尹新春」，行事果断，是个说做就做的行动派；朴炯植饰演「郑伊贤」，原本是棒球先发投手，因膝盖受伤放弃职业球员生涯，之后成为比起行动更擅长动脑筋的刑警；赵宇镇饰演医疗司令部所属中校「韩泰锡」，掌握著传染病事态关键，负责秘密调查新型传染病的原因并防止扩散。



而《Happiness》制作组表示：「《Happiness》以拥有多种个性和欲望的人居住的公寓爲背景，讲述人的欲望和阶级之间的差别。因爲每个人物所拥有的感情变异非常重要，所以演员们的合作是最重要的作品。细节不同的演员们的演技更加真实地描绘现在进行时的现实恐怖，敬请期待新层面的都市惊悚剧。」



另外，《Happiness》由《Watcher》安吉镐导演与《Good Wife》、《Watcher》韩相云编剧合作打造，预计在11月首播！

（图：tvN《Happiness》、BH娱乐、UAA、CJ ENM、MBC《W－两个世界》、KBS《金装律师》）

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