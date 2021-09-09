《我家的熊孩子》安孝燮答题让徐章焄频频反应故障XD 被认证「是综艺想要的人才啊」

回答问题都出乎意料，安孝燮也是有点呆萌的人啊XD

近日在《红天机》饰演河蓝的大势演员安孝燮来到《我家的熊孩子》担任特别MC，MC申东烨与徐章焄丢给他问题，都会获得出乎意料的答案XD

「17岁只身来韩国发展（安孝燮幼时便移民加拿大），做最好的料理是？」安孝燮思考了一下结果回答：「拉面应该还不错。」徐章焄随即吐槽：「拉面不算，一般人都会做，不用什么技术。」安孝燮笑了一下回答「大酱汤」，这才被认可。

「小时候在异乡生活，最辛苦的是什么？」安孝燮同样拉了一下西装外套，再次望向远处想了一下说：「……好像不怎么辛苦。」徐章焄听了很意外：「啊……」直接反应故障，申东烨倒是反应很快：「很好，要是不辛苦还硬要回答，我们也很辛苦。」



聊起运动习惯，安孝燮说自己运动前一定要冲澡，为了让运动过舒适是一些，喜欢干干净净、清爽的开始运动。徐章焄听了频频赞同，但接下来安孝燮的话却让他急撇清……「我跟前辈不同的是，跑完不会再冲澡。」



安孝燮话一出又让徐章焄反应故障，他迟了几秒马上撇清：「抱歉，我以为你和我是同类型呢，完全不同啊……」因为徐章焄可是著名的爱干净「洁癖者」呢！安孝燮解释自己运动完只会换衣服，让徐章焄完全无法忍受：「流汗了啊……」安孝燮说：「但那是我的汗水。」



不过安孝燮后来补充自己只在晚上运动，运动完也只会坐在餐桌前（相比沙发与床子不吸汗），睡前会再次冲澡。

上述都还不算什么，最无厘头的事在此……申东烨提到制作组取材时，安孝燮竟然炫耀「能用手抓住正在飞的蚊子」。安孝燮不好意思的搭配动作说：「不是炫耀但……直接这样就可以，也没有很神奇。」大家都笑了，还莫名其妙讨论起抓蚊子的各种方法哩～



见到安孝燮当场想示范抓蚊子，在周围观望的有趣模样，徐章焄就说：「是综艺想要的人才呢！很适合综艺，有新鲜感呢！」申东烨帮腔：「而且还有独特的才艺呢！」



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（图：《我家的熊孩子》@SBS Entertainment 截图）

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