D社爆猛料！公开权珉娥与申智珉、AOA成员聊天纪录，事情似乎反转了

「我心里已经宽恕她了.... 在梦里得到了她（申智珉）的道歉....」
这是权珉娥前几日在YouTube频道某自制节目中说过的话，该节目因为是权珉娥的复出作而备受关注。 申权之争就此结束了吗？ 其实据两人身边的工作人员表示：「不知道什么时候还会爆发，两人其实在去年4月就曾和解过。」
▲YouTube@점점TV
9月8日一大早，韩国D社独家爆料了权珉娥和申智珉128分钟的通话记录和Kakaotalk聊天记录，用一句话总结就是申智珉真的有道歉过，而权珉娥对此不认可。
2020年4月3日，申智珉父亲去世，4日权珉娥前去吊唁，申智珉道歉，权珉娥大哭，两人和解。 权珉娥傍晚就给申智珉发讯息，称：「姐姐向我道歉的瞬间，我就崩溃了，我应该再靠近你一点，再坦诚一点，姐姐，我也很对不起你.... 谢谢你抱了我....」
这之后申智珉会给权珉娥打电话，权珉娥则是用短讯回覆对方，从两人的聊天记录来看双方都很心平气和。 就这样时间过去了2个月，2020年7月3日，权珉娥突然发IG「狙击」队长姐姐，震撼整个韩娱圈。 整件事情在申智珉道歉、退出AOA后暂告一个段落。
7月3日，AOA成员们一起去找了权珉娥，D社还拿到了当时长达2个小时的对话纪录。 申智珉说：「都是我的错，对不起。」 权珉娥反驳：「你都想不起来是什么事情，道歉有什么用....」
▲ig@kvwowv
申智珉：我也有话要说才来的，虽然我不记得了，但你不也说了很多吗，对於你所说的那部份，我道歉。
权珉娥：记不得了？ 真的？
申智珉：对於你说的那些事情我道歉，我真的不知道。
权珉娥：哇哦
申智珉：今天就是来解决问题的，我做错的地方我承认
权珉娥：希望你说点像人话的话，我知道你想不起来了，好的，我知道了。 姐姐你也就这点水准了，我站在最前面的时候你打了我啊。
申智珉：打你哪儿了？
权珉娥：啪一下打在了我的胸口上，我现在要不要还手呢？
申智珉：我真的打你了吗？
权珉娥：嗯....
申智珉：我只有推过你一下，其他真的没有啊。
权珉娥：你用拳头揍我，看来你是真的记不起来了，看来你今天来也不是为了道歉。
申智珉：我真的是来道歉的。
第二天，权珉娥就在个人IG上写下「姐姐问我刀在哪里，是不是她死了就结束了」，指责申智珉道歉态度。 而实际情况又是什么呢？
权珉娥：看到了，我的左手...
申智珉：你为什么要这么做，真的对不起。
权珉娥：居然还问我为什么，姐姐你想不起来对我做过的那些事情让我真的太郁闷了，你怎么能想不起来了？
权珉娥：有刀吗？
灿美：不要。
申智珉：我死了算了
草娥：够了，你要道歉的话就好好道歉，现在算什么？
申智珉：我道歉....
草娥：你只要说一句对不起就能结束这些事情。
申智珉：是因为我，那我退出。
草娥：你中途退出就能解决问题了吗？
申智珉：我退出，对不起，珉娥啊，对不起.....
这之后申智珉和权珉娥的对话继续，但症结点还是一个不记得欺负过对方，一个觉得「你都不记得什么事情了，道歉有个屁用」。
权珉娥：你伤害我这么深，居然说不记得了。
申智珉：是我错了，是我错了。
权珉娥：姐姐还是想不起来？
申智珉：我为我对你做过的所有事情，向你道歉。
权珉娥：我就是个疯子。
申智珉：我真的抱歉，真的..... 我真的是诚心诚意来向你道歉的。
权珉娥：我就是个疯子，我都变成这样了，你居然什么都不记得。
申智珉一边大哭一边道歉，「我真的只想起来那么多，真的对不起，全都是我的错，你可以不宽恕我，但我真的是诚心诚意来道歉的。」
申智珉：我现在来说说我的想法。 作为队长，我对你......
权珉娥：觉得对我很好？
申智珉：我经常想希望大家走得更远更好，我希望你们所有人..... 但我不知道指责你的那些话伤害到你了。
权珉娥：为了让我走得更远更好就能说讨厌我的身材，骂我的脸像个XX？
申智珉：我根本没说过这些话。
权珉娥：我因为姐姐得了忧郁症，走上了这条路，你知道吗？
申智珉：对不起，姐姐真的因为一些小事就伤害到了你，真的对不起。
权珉娥：你每天都在欺负我，记不起来了？
申智珉：每天???
权珉娥：我每天大把大把吃药。
申智珉：你生病的时候是我一直守在你身边，你不记得了吗？
权珉娥：我记得，但你知道我内心是怎么想的吗？ 你都不知道我是因为你才生病的。
申智珉：是吗？ 我真的不知道。
申智珉在见过权珉娥之后就通过SNS公开了道歉文，退出歌坛，也再也没有回应过权珉娥的任何发言。2020年11月开始，到2021年5月，权珉娥不停给申智珉发短讯，「都不回我短讯，看来活得很好啊，你到底什么时候道歉」、「 申智珉，快回我信息，是我死了你都不打算回吗，我这辈子都忘不了你」、「你不是在我家找刀吗，现在有很多，你来不来，你根本就不敢吧，哈哈哈哈哈」、「申智珉，看短讯啊，你惹上了不好欺负的人呢，是你来找我还是我去找你，来不来？你这个X妇 」、「你妈妈怎么一点都不自责呢」、「呀，申智珉，你妈是不是病了」......
对於权珉娥，她身边的工作人员又是如何评价她的呢？ FNC娱乐的经纪人们用「司令官」来称呼她，大家对她的评价就是「敏感」、「喜欢生气」、「可怕」。
随著D社的爆料，网友和粉丝们似乎嗅到反转的味道。但更多的人关心的是权珉娥和申智珉的争议何时才能真正结束呢？
「首图：ig@kvwowv、jiminbaby_18」
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