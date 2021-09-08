D社爆猛料！公开权珉娥与申智珉、AOA成员聊天纪录，事情似乎反转了

「我心里已经宽恕她了.... 在梦里得到了她（申智珉）的道歉....」

这是权珉娥前几日在YouTube频道某自制节目中说过的话，该节目因为是权珉娥的复出作而备受关注。 申权之争就此结束了吗？ 其实据两人身边的工作人员表示：「不知道什么时候还会爆发，两人其实在去年4月就曾和解过。」



▲YouTube@점점TV

9月8日一大早，韩国D社独家爆料了权珉娥和申智珉128分钟的通话记录和Kakaotalk聊天记录，用一句话总结就是申智珉真的有道歉过，而权珉娥对此不认可。

（以下内容节选翻译自D社）

2020年4月3日，申智珉父亲去世，4日权珉娥前去吊唁，申智珉道歉，权珉娥大哭，两人和解。 权珉娥傍晚就给申智珉发讯息，称：「姐姐向我道歉的瞬间，我就崩溃了，我应该再靠近你一点，再坦诚一点，姐姐，我也很对不起你.... 谢谢你抱了我....」

这之后申智珉会给权珉娥打电话，权珉娥则是用短讯回覆对方，从两人的聊天记录来看双方都很心平气和。 就这样时间过去了2个月，2020年7月3日，权珉娥突然发IG「狙击」队长姐姐，震撼整个韩娱圈。 整件事情在申智珉道歉、退出AOA后暂告一个段落。

7月3日，AOA成员们一起去找了权珉娥，D社还拿到了当时长达2个小时的对话纪录。 申智珉说：「都是我的错，对不起。」 权珉娥反驳：「你都想不起来是什么事情，道歉有什么用....」



▲ig@kvwowv

申智珉：我也有话要说才来的，虽然我不记得了，但你不也说了很多吗，对於你所说的那部份，我道歉。

权珉娥：记不得了？ 真的？

申智珉：对於你说的那些事情我道歉，我真的不知道。

权珉娥：哇哦

申智珉：今天就是来解决问题的，我做错的地方我承认

权珉娥：希望你说点像人话的话，我知道你想不起来了，好的，我知道了。 姐姐你也就这点水准了，我站在最前面的时候你打了我啊。

申智珉：打你哪儿了？

权珉娥：啪一下打在了我的胸口上，我现在要不要还手呢？

申智珉：我真的打你了吗？

权珉娥：嗯....

申智珉：我只有推过你一下，其他真的没有啊。

权珉娥：你用拳头揍我，看来你是真的记不起来了，看来你今天来也不是为了道歉。

申智珉：我真的是来道歉的。

第二天，权珉娥就在个人IG上写下「姐姐问我刀在哪里，是不是她死了就结束了」，指责申智珉道歉态度。 而实际情况又是什么呢？

权珉娥：看到了，我的左手...

申智珉：你为什么要这么做，真的对不起。

权珉娥：居然还问我为什么，姐姐你想不起来对我做过的那些事情让我真的太郁闷了，你怎么能想不起来了？

权珉娥：有刀吗？

灿美：不要。

申智珉：我死了算了

草娥：够了，你要道歉的话就好好道歉，现在算什么？

申智珉：我道歉....

草娥：你只要说一句对不起就能结束这些事情。

申智珉：是因为我，那我退出。

草娥：你中途退出就能解决问题了吗？

申智珉：我退出，对不起，珉娥啊，对不起.....



▲igjiminbaby_18

这之后申智珉和权珉娥的对话继续，但症结点还是一个不记得欺负过对方，一个觉得「你都不记得什么事情了，道歉有个屁用」。

权珉娥：你伤害我这么深，居然说不记得了。

申智珉：是我错了，是我错了。

权珉娥：姐姐还是想不起来？

申智珉：我为我对你做过的所有事情，向你道歉。

权珉娥：我就是个疯子。

申智珉：我真的抱歉，真的..... 我真的是诚心诚意来向你道歉的。

权珉娥：我就是个疯子，我都变成这样了，你居然什么都不记得。

申智珉一边大哭一边道歉，「我真的只想起来那么多，真的对不起，全都是我的错，你可以不宽恕我，但我真的是诚心诚意来道歉的。」

申智珉：我现在来说说我的想法。 作为队长，我对你......

权珉娥：觉得对我很好？

申智珉：我经常想希望大家走得更远更好，我希望你们所有人..... 但我不知道指责你的那些话伤害到你了。

权珉娥：为了让我走得更远更好就能说讨厌我的身材，骂我的脸像个XX？

申智珉：我根本没说过这些话。

权珉娥：我因为姐姐得了忧郁症，走上了这条路，你知道吗？

申智珉：对不起，姐姐真的因为一些小事就伤害到了你，真的对不起。

权珉娥：你每天都在欺负我，记不起来了？

申智珉：每天???

权珉娥：我每天大把大把吃药。

申智珉：你生病的时候是我一直守在你身边，你不记得了吗？

权珉娥：我记得，但你知道我内心是怎么想的吗？ 你都不知道我是因为你才生病的。

申智珉：是吗？ 我真的不知道。

申智珉在见过权珉娥之后就通过SNS公开了道歉文，退出歌坛，也再也没有回应过权珉娥的任何发言。2020年11月开始，到2021年5月，权珉娥不停给申智珉发短讯，「都不回我短讯，看来活得很好啊，你到底什么时候道歉」、「 申智珉，快回我信息，是我死了你都不打算回吗，我这辈子都忘不了你」、「你不是在我家找刀吗，现在有很多，你来不来，你根本就不敢吧，哈哈哈哈哈」、「申智珉，看短讯啊，你惹上了不好欺负的人呢，是你来找我还是我去找你，来不来？你这个X妇 」、「你妈妈怎么一点都不自责呢」、「呀，申智珉，你妈是不是病了」......

对於权珉娥，她身边的工作人员又是如何评价她的呢？ FNC娱乐的经纪人们用「司令官」来称呼她，大家对她的评价就是「敏感」、「喜欢生气」、「可怕」。

随著D社的爆料，网友和粉丝们似乎嗅到反转的味道。但更多的人关心的是权珉娥和申智珉的争议何时才能真正结束呢？

「首图：ig@kvwowv、jiminbaby_18」

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