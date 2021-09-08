【有片】天生喜剧人LOVELYZ美珠跳「脱衣舞」吓坏刘在锡，果然在她的人生字典里没有害羞二字XD

「人间戏精」LOVELYZ李美珠李女士，又来「吓人」了！

要说到美珠的搞笑能力是从什么时候开始展现出来的，那就不得不提到美珠的各种上班图，各种无厘头式的搞怪POSE，完美诠释了「只要我不尴尬，尴尬的就是别人」这句经典。



这次天生喜剧人李女士又发力了，竟然大胆地在综艺节目里跳起了「脱衣舞」。 美珠和刘在锡、金希澈、Oh My Girl胜熙和歌手郑世云一起亮相了《Real Marketing Show》节目，即使面对刘、金两位老总艺人，美珠的综艺感也没有被掩盖住，甚至看得两位前辈尖叫不断。粉丝提议「制作Anycall的歌曲或MV，用舞蹈向之前的广告致敬」，於是节目组就打造了一个「致敬经典广告」的关节，美珠兴奋亮相，展现了「脱衣舞」，一件一件地脱下身上的衬衫。 解开第一颗纽扣的美珠展现了致命性感魅力，大展爱豆面貌，如同真的在拍广告一样。

但随著音乐的深入，美珠画风突变，脱完第三件衬衣后，其实她的身上就剩下最后一件衣服了。 只是郑世云还不知道这一情况，期待著接下来的表演。 听到呼喊声的美珠虽然有些堂皇，但秉著「我的字典里绝对没有丢脸二字」的态度，美珠表现出即将要脱掉最后一件衣服的样子，瞬间意识到再脱下去节目就要被打码的刘在锡和郑世云惊得大喊：「停下，别脱了.....」



都说好看的外表千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，真不巧，李女士两个全占了！有网友调侃说如果《来自星星的你》要翻拍，提名美珠饰演千颂伊，一定能再火一把。美珠致敬的广告原主人公正好也是全智贤哦！！



「首图：ig@queen.chu_s」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻