姜河那、韩孝周、李光洙、权相佑新片《海贼：鬼怪旗帜》主视觉海报公开！9月13日《带轮子的家》齐聚野外生活

以新鲜的素材以及一连串令人目不暇给的演员阵容，电影《海贼：鬼怪旗帜》即将上映，也率先公开了主视觉海报。

电影《海贼：鬼怪旗帜》将描述同乘一条船上的海贼、义贼甚至逆贼，为了拥有一批无声无息消失的王室宝物，而展开了激烈争夺，是一部相当痛快的动作冒险电影，故事情节相当新颖，加上角色们也是一时之选，充满魅力的军团，让观众们对於《海贼》系列的第二篇故事也相当期待。



照片:《带轮子的家》预告截图

公开的主视觉海报其实是一面旗帜，也就是片名中所提到的鬼怪旗帜，立即吸引了许多观众们的注意，海贼们搭乘船只乘风破浪，旗帜也将随风飘扬，比之前更多的动作戏码，以及更大规模的拍摄，即将为观众们带来更刺激的观影体验，加上这些大势演员的合作，应该会更为此作品增添趣味。



照片:《带轮子的家》预告截图

演员们包含饰演义敌团头目武治的姜河那，以及饰演平定海浪的大船主人韩孝周，梦想著成为海贼王的李光洙，觊觎宝藏的逆贼权相佑，天生的诈欺高手蔡秀彬，百发百中的神射手吴世勋，几乎是武治右手的金盛吴，海贼团的石头拳朴志焕等等，演员阵容相当华丽。这些演员们的默契，大家也可以在9月13日即将播出的tvN实境综艺《带轮子的家》率先看到。



照片:《带轮子的家》预告截图

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