润娥最爱的少女时代歌曲就是这两首：「海军女孩」《说出你的愿望》&亮闪闪舞台《Lion Heart》

大家最喜欢的少女时代歌曲是哪些呢？

昨天下午润娥和朴正民一起做客MBC电台节目《金信英的正午希望曲》为新片《奇迹》做宣传，聊到少女时代的歌曲，身为少女时代知名粉丝的朴正民说：「少女时代出道的时候我在服兵役，当时超级轰动，退伍时她们发行的歌就是《Gee》，所以非常喜欢那张专辑，是我的最爱歌曲。 」



润娥则说：「活动的时候很喜欢《说出你的愿望（Genie）》和《Lion Heart》，尤其表演《Lion Heart》的舞台有很多有趣的回忆，衣服也很漂亮，亮闪闪的。 」朴正民也表示很喜欢《Lion Heart》这首歌。

《说出你愿望 （Genie）》是少女时代第二张迷你专辑，发行於2009年，同名主打歌还在2010年推出了日文版并作为少女时代进军日本的出道歌曲，「海军女孩」概念和「美腿舞」都成为日后的经典，也为少女时代带来了「美腿女团」的称号。



《Lion Heart》是少女时代2015年推出的第五张正规专辑，同名主打歌MV在Youtube上的观看次数已经超过1.2亿，好几个打歌节目现场舞台也有超过一千万的观看次数，确实像润娥说的一样闪亮又华丽！



此外，《奇迹》讲的是在一个只有火车铁道却没有火车站的小村庄里，人生的目标就是建立起一个简易车站的俊景与村内邻居们的故事，朴正民饰演四次元数学天才俊景，润娥饰演行动力超强、自称女神的罗熙，本月15日在韩国上映。



（图：IG@yoona__lim、limyoona__official）

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