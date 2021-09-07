丁海寅6年前军装照爆红！超适合军装的男星又多一位

因为Netflix《D.P：逃兵追缉令》热播，男主角丁海寅的军装旧照引发了热议。
《D.P：逃兵追缉令》一上线后就凭藉写实的军中故事备受好评，不少20-30代的男生都表示剧中的细节太真实了，让他们都想起当兵时的往事。 就连丁海寅自己都说，因为片场布置得太真实，拍戏时感觉好像真的回到部队一样，好几次拍戏时要报角色的军阶，他都会口误说成自己当年的军阶。
▲Netflix《D.P.》
近期丁海寅的军装旧照也引起了热议，大家发现丁海寅6年前军装旧照根本和现在一模一样，完全就是童颜！引发大众关注的这张照片是2015年丁海寅参加预备军训时所拍，照片中的他其实已经27岁了，但看这状态说他才20岁出头小编都相信啊。
▲ig@holyhaein
丁海寅在出道之前就已经服完了兵役，出道之后完全没有「军白期」，可以一直陪伴在粉丝身边。 除了本次的《D.P：逃兵追缉令》里穿军装之外，丁海寅还在《机智牢房生活》里以军人形象亮相过，看起来非常适合制服呢。
▲ig@holyhaein
「首图：ig@holyhaein」
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究