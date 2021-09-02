权珉娥时隔3年复出，自述人生就是一部悲惨史！提好友Sulli：在她说没事的时候我应该察觉才对

引发数次风波的前AOA成员权珉娥时隔3年复出。

YouTube频道自制节目《福气Show》近日邀请了权珉娥参与录制，因标榜「权珉娥坦率回应一系列风波」而引爆关注。 只是节目的播出一波三折，未能在约定时间内公开，拖到9月1日晚才和观众见面。

自从去年7月，权珉娥发IG揭露曾经在组合内受到欺负开始，外界对她的关注度就一直居高不下，她因为患有严重的抑郁症，曾多次轻生未遂。 节目中权珉娥就坦言：「我也度过了生死难关，光尝试轻生就超过了20次，抗抑郁的药也吃了10年以上了。」



在权珉娥的访谈中，最让观众在意的就是她提到了去世的Sulli，权珉娥称对方是一个善良的女孩，「她是我俩在痛苦的时候可以互相分享心情的第一个首尔朋友，每次问她还好吗，她都说没事，我就傻傻地相信了她，我应该早一点察觉才对。 可能有些人因为我提到她而感到不舒服，那么很抱歉，但作为朋友的我也很想念她。 每当感到累的时候，我就会想'那个朋友不是那样的，那个朋友帮过我，让人非常惋惜’， 我现在成了什么话都不能说的人了，我也不想再提起她。」



对於外界想要弄清楚的AOA队内孤立事件，权珉娥也有话要说，「并不是孤立，是（申智珉）姐姐单方面的欺负。第一次当艺人、做练习生，却让我有了那种'不良少女游戏'的感觉，时间久了我都质疑'其他艺人应该不会这样吧'、'只要我变好了就不会再这样了吧'...... 她们还说我长得很像XX，我被骂被打，只因为我站在了最前面。」



权珉娥爆料让她痛苦的不仅是AOA活动时期，还有14岁时遭到的性暴力，那时还是国中生的她被对方用啤酒瓶殴打了4小时，除了脸之外，身上都被打了，「是强奸伤害罪，因为这件事我对男性产生了很大的心理阴影。 事情还在追诉时效期内，现在还在调查中。」



节目播出后，关於权珉娥的词条火速登上了热搜，直到2日上午也处在热搜榜前排。 不少网民看了节目之后留言称：「先接受治疗吧」、「虽然很抱歉，但也得听听智珉作为当事者的发言」、「从她的眼神谈话举止间都可以看出来，她需要长久的康复治疗 目前不适合复出，祝早日康复」、「这姐的精神状况也有点堪忧」等。



「首图：TV Daily/内文图：YouTube@점점tv」

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