EXID Hani初恋对象是铁人三项亚运会银牌选手，踢足球意外结缘&男方霸气放话：「你若嫁不出去就由我来负责！」

Hani的初恋姻缘居然是被一只足球击中带来的，真的是与众不同的女爱豆啊XD

昨天EXID成员Hani和演员尹施允一起做客SBS电台节目《两点出逃Cultwo Show》，为「不举男遇到初恋女医生」的新剧《You Raise Me Up》做宣传。 主持人问Hani有没有和初恋重逢的经验，Hani大方表示：「我们直到现在都有联络，他最近还作为国家代表出演了电视节目。 」原来Hani的初恋对象就是韩国的铁人三项运动员许敏镐！



许敏镐曾作为韩国代表选手出战2012年伦敦奥运会，实力排名在世界前40以内，也是史上第一个参加该项目奥运会的韩国选手，后来在2014年第17届亚运会的铁人三项混合接力赛中获得银牌：



수영, 사이클, 달리기 까지 한번에 오로지 자신과의 싸움에서 이겨야하는 트라이애슬론! 허민호 선수가 인천AG 금메달을 향해 달려가고 있습니다. 응원해주세요! 자세한 이야기는 :)http://t.co/Iqo1lDc9 pic.twitter.com/rZG8nEDP — 2014 인천아시아경기대회 (@incheonAG2014) January 9, 2013

不久前许敏镐出演JTBC节目《We Kick Together 2》时也分享了两人的相识过程：「Hani读小学初中时也练过铁人三项，有一次我训练时不知道Hani走到附近、把足球踢到了她头上，让她眉毛附近受伤，Hani问我：『如果我嫁不出去怎么办？』我就说：『那就由我来负责吧。』 不过现在状况已变，说什么都晚了。 」



Hani在节目中说：「我们曾经一起训练，他真的很帅气。 我还亲手织了围巾送给他。 直到现在也经常联络。 」主持人问还有没有可能性，Hani大方回答：「一切都有可能！」



此外，Hani和尹施允主演的Wavve原创剧《You Raise Me Up》讲述垂头丧气的30代男人」勇植」与曾经是初恋的泌尿科主治医生」露多"（安喜延饰演）重逢，历经曲折后终於成为人生主角的故事，一共8集，昨晚正式开播。



（图：JTBC节目《We Kick Together 2》节目截图 Youtube@JTBC Voyage）

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