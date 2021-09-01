《D.P：逃兵追缉令》这对新男男组合让人沉沦：丁海寅&具教焕关系好到想约会XD

Netflix最新韩剧《D.P：逃兵追缉令》於27日正式上线，没想到这部事前几乎没怎么宣传的剧集突然就火了。

《D.P：逃兵追缉令》改编自人气网漫《D.P.狗日子》讲述了「逃兵追缉组」，简称D.P（Deserter Pursuit），在追缉逃兵的过程中，所发生紧张刺激以及感人肺腑的故事。剧集真实描绘韩国徵兵制度不合理之处、军队内部发生的残酷行为和阴暗面、以及年轻人不得不从军队逃脱的烦恼等，短短6集就让观众们看得欲罢不能，直呼「太短了，根本不够看」。丁海寅继在剧中饰演性格死板的二等兵安俊浩，他加入逃兵追缉组与具敎焕饰演的「油条」老兵韩浩烈走南闯北一起抓逃兵。



最近丁海寅和具教焕这组「抓逃」搭档又合体亮相了时尚杂志《W Korea》，再展魅力。 比起剧中单一的发，时尚大片里的丁海寅发型有了不同的变化，但兵哥哥的干练气质一成不变。 剧中的丁海寅有大量的动作场面，时不时秀腹肌好身材，令观众充满新鲜感。



▲《W Korea》

《D.P：逃兵追缉令》中戏份和丁海寅一样重的具教焕，虽然在小萤幕上名气没有那么火，但他在电影圈是小有名气的独立电影编导，有数次青龙、百想、和釜山电影节入围经验。 剧里就流里流气的他在杂志画报里依旧展现了这点，太好奇他是怎么做到流气中带著帅气的，这对新男男组组合充满了阳刚味和新鲜感。



▲《W Korea》

《D.P：逃兵追缉令》的发布会上，具教焕坦言和丁海寅关系很好，「我本来以为在戏里会是丁海寅的'卫星'，整天绕著他转，不过后来发现自己反而成为了'星球'，我们成了很好的朋友。 我想要进一步认识他，希望和他一起约会。 」



▲《W Korea》

「首图：《W Korea》杂志、Netflix《D.P.：逃兵追缉令》」

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