情侣日常首次公开♥ 和SE7EN交往7年，不会觉得腻吗？女友李多海：「越看越有魅力」

28日播出的《全知干预视角》由朴河宣＆ SE7EN 与经纪人们一起出演。

节目中，SE7EN 还邀请经纪人及搞笑艺人金俊昊到家里，准备了自己亲手做的丰盛了里，有烤排骨、酪梨明太鱼拌饭，金俊昊吃了一口酪梨明太鱼拌饭也满意地说：「像是在高级餐厅里吃到的味道。」



特别是，当天 SE7EN 还给交往7年的女友李多海打电话，这是两人首次通过节目公开通话画面。金俊昊在电话中对李多海说：「也到腻了 SE7EN 的时候吧？交往了这么久！」李多海则说：「越看越有魅力...」MC们看到这个片段不断欢呼， SE7EN 则是害羞遮脸～



另外，李多海提到：「（SE7EN）平时很搞笑啊！但是如果站在摄影机前，就会很在意摄影机，一点都不搞笑。」还说 SE7EN 可能因为是过去的歌手，有自己所谓的神秘注意，想说时隔许久想要在 SNS 上传个合照，但他说不行。



而 SE7EN 和李多海是1984年出生的同龄情侣，2016年爆出的恋爱传闻，之后承认 已经交往1年，成爲演艺界公开的情侣，两人至今已经交往要7年，真的低调又甜蜜啊～♥



（图：MBC《全知干预视角》、IG@leedahey4eva）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻