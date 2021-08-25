有人给我50亿要我脱饭该怎么办？Wendy「收下吧，我来喜欢你」的回答，让网友直呼好心动！

过去的签售会是爱豆们坐一排，粉丝一个个过去和爱豆讲话、送礼物等等，但最近因为不能人群聚集，签售会改为线上的视讯通话。

在本月16日带著第六张迷你专辑《Queendom》回归的 Red Velvet ，近日也举行视讯签售。



有一位粉丝在视讯签售会上询问 Wendy：「如果有人给我50亿，叫我不要再喜欢姐姐的话，该怎么办呢？」Wendy 听完连想都没想就回：「就收下50亿吧！」之后还激动解释：「50亿是多少啊！能从地里挖出50亿吗？（拍桌子）当然得收下50亿！我们活得现实点，收下50亿吧！」



粉丝继续追问：「为什么？那么我呢？我就不再见姐姐了吗？」这时...Wendy 也回：「那么由我来喜欢你，行了吧！收下这50亿，我来喜欢你！」

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누가 50억 주고 언니 그만 좋아하라고 하면 어떻게 할까요? pic.twitter.com/jKs2UjxjZr — (@zerotoinf) August 22, 2021

这在韩国论坛 The qoo 也引发热议，不少网友还被 Wendy 「撩到」更纷纷留言：「虽然很搞笑，但是很心动」、「收到50亿后喜欢我的话，真是获利」、「很有魄力啊」、「心动 姐姐和我结婚吧」、「姐姐和我一起生活ㅠㅠㅠ」、「疯了吧 这样怎么可能不喜欢」、「承完啊 那是犯罪 因爲偷走了我的心...」等等。



（图：SM、推特＠RVsmtown、推特＠zerotoinf、IG@todayis_wendy）

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