《第六感2》全昭旻&李美珠联手创造「四行诗」经典游戏场面，刘在锡上前阻止：不要这样子～

「三行诗」、「四行诗」也成为了《第六感2》的一大看点，这一次的冷面主题，大家有猜中哪一间是假的吗？

tvN 热门推理综艺节目《第六感2》EP.9邀请到了池锡辰和曹世镐出演，两人快速地融入了团队气氛，在小游戏阶段也制造出了不少笑料，其中，全昭旻和李美珠的「四行诗」接力也是完美征服全场。



▼此段影片：



节目组出题：类型「浪漫爱情片」使用「坐立不安」，刘在锡也非常看好全昭旻和李美珠，自信地表示两人是专家，寄予厚望。



刘在锡开头：「（坐）去了眼科诊所。」一旁的队员表示又是一个奇怪的开始，很难接～。



曹世镐想了一下说：「（立）医生，您为何叫我来诊所呢？」感觉还不错，可以来一段医生和病人的罗曼史。



全昭旻一脚跨上桌子：「（不）我爱著您，夫人。」意想不到的进入状况！



最后收尾的李美珠，坐上桌子，往后一躺：「（安）把我带走吧！」全场忍不住为她鼓掌，刘在锡也紧张地跑向她，大喊：「不要这样！不要这样子～」果然四行诗的高手就是不一样。



这一次三家冷面都各有特色，大家有没有猜中哪一间是假的呢？

*图：《第六感2》@friDay影音

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