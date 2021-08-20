完美复刻！俊昊&胜熙致敬20年前李孝利&李瑞镇的经典广告

从服装、场景到舞步和镜头，全都是神还原啊！

近日2PM成员俊昊和OH MY GIRL成员胜熙一起为三星的最新款摺叠手机拍了一支广告片，网友很快就惊喜地发现：这跟2003年李孝利和李瑞镇拍的那支广告片几乎一模一样啊！

据悉这次拍摄前制作方提供了好几个idea，而胜熙一眼就看中「致敬Anycall经典广告」的idea。 Anycall是三星电子在1993年创立的手机品牌，当年韩国满大街都是这系列的广告，俊昊和胜熙致敬的就是2003年这个：李孝利穿著紫色上衣、黑色紧身裤热舞，李瑞镇用手机为她拍照，途中接起电话，对方问：「你在哪？ 」李瑞镇神秘一笑：「工作中。 」



（图：Youtube@cgaega1）

而俊昊和胜熙的致敬版里，两人穿上和原版几乎一样的服装，用上原版配乐，连场景和夸张的pose都有还原到！



（图：Youtube@cgaega1、오마이걸커뮤니티）

俊昊还加入了《我们家》的经典编舞，最后的对白则换成女生接起电话微微一笑：「工作中。 」俊昊看她的眼神好令人心动啊啊啊~~



（图：Youtube@오마이걸커뮤니티）

也许因为这段舞以现在来看实在是有点浮夸，广告末尾还出现一对路人男女，女生惊慌：「哦莫！那两个人怎么回事？ 」男生：「估计第一次用摺叠手机吧。 」XDD



（图：Youtube@오마이걸커뮤니티）

李孝利和李瑞镇的2003年原版：



俊昊和胜熙的2021年致敬版，真的又可爱又迷人啊：





（封图：Youtube@cgaega1、오마이걸커뮤니티）

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