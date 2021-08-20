有一种友谊叫宋慧乔＆刘亚仁！「深夜兜风+我爱你」都不会传绯闻，异性死党太让人羡慕了～

男女之间有纯洁的友谊吗？ 这是个和婆媳关系一样，都是无解的问题吧。

然而在这一对韩娱圈异性好友的身上，我们似乎看不到任何暧昧。南韩女神宋慧乔和年轻影帝刘亚仁之间貌似真的存在很多人都向往的异性纯洁友谊。日前，刘亚仁在自己的IG上公开了宋慧乔的《Vogue》写真封面照，庆祝好友成为该杂志多国联合企划「New Beginnings」的主人公。刘亚仁还附言：「祝贺啊，全新的开始！全新的宋慧乔。」 而宋慧乔则连发三个♥回应。





▲IG@hongsick

刘亚仁和宋慧乔不仅是隶属於UAA娱乐经纪公司的师姐弟，更是韩娱圈出了名的异性好友，相识这么多年来，哪怕拍照姿势亲密，也从来没有传出过任何绯闻。前不久刘亚仁还为正在拍摄新剧《现在，正在分手中》的宋慧乔送去咖啡车，看板上大大方方地写著：「我爱你，宋慧乔小姐，请您万寿无疆-严弘植（刘亚仁本名）。」宋慧乔在IG上晒出礼物认证照，同时表示：「谢谢，弘植先生。」最后不忘加了个「♥」。



▲IG@kyo1122

这对现实异性死党经常通过IG秀友情，他们的合影总是那样的亲密无间，或搂腰，或头贴头，无论POSE如何亲密，都完全没有暧昧气息，只能感觉出两人亲如姐弟。宋慧乔曾在IG中喊话「一定要合作拍戏」，刘亚仁也会为宋慧乔庆祝生日，两人甚至半夜开车兜风，跨越性别的纯友情谁不羡慕呢？



▲IG@hongsick、@kyo1122

2016年宋慧乔拍摄大热剧《太阳的后裔》时，刘亚仁客串亮相，当时他表示是那年宋慧乔过生日他没送礼物，就客串电视剧当做生日礼物补给好友。宋慧乔出道20年的纪念粉丝会上也有刘亚仁的身影。与此同时，宋慧乔也十分照顾弟弟，参加了刘亚仁出演电影的《#ALIVE》VIP试映会，平时弟弟一有新作上映她就会在IG上积极营业宣传。



▲KBS《太阳的后裔》

40岁的宋慧乔，35岁的刘亚仁，这对相差5岁的姊弟友情，大家羡慕吗？ 反正小编超级羡慕！

「首图：IG@hongsick」

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