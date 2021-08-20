完美復刻！俊昊&勝熙致敬20年前李孝利&李瑞鎮的經典廣告

從服裝、場景到舞步和鏡頭，全都是神還原啊！

近日2PM成員俊昊和OH MY GIRL成員勝熙一起為三星的最新款摺疊手機拍了一支廣告片，網友很快就驚喜地發現：這跟2003年李孝利和李瑞鎮拍的那支廣告片幾乎一模一樣啊！

據悉這次拍攝前製作方提供了好幾個idea，而勝熙一眼就看中「致敬Anycall經典廣告」的idea。 Anycall是三星電子在1993年創立的手機品牌，當年韓國滿大街都是這系列的廣告，俊昊和勝熙致敬的就是2003年這個：李孝利穿著紫色上衣、黑色緊身褲熱舞，李瑞鎮用手機為她拍照，途中接起電話，對方問：「你在哪？ 」李瑞鎮神秘一笑：「工作中。 」



（圖：Youtube@cgaega1）

而俊昊和勝熙的致敬版里，兩人穿上和原版幾乎一樣的服裝，用上原版配樂，連場景和誇張的pose都有還原到！



（圖：Youtube@cgaega1、오마이걸커뮤니티）

俊昊還加入了《我們家》的經典編舞，最後的對白則換成女生接起電話微微一笑：「工作中。 」俊昊看她的眼神好令人心動啊啊啊~~



（圖：Youtube@오마이걸커뮤니티）

也許因為這段舞以現在來看實在是有點浮誇，廣告末尾還出現一對路人男女，女生驚慌：「哦莫！那兩個人怎麼回事？ 」男生：「估計第一次用摺疊手機吧。 」XDD



（圖：Youtube@오마이걸커뮤니티）

李孝利和李瑞鎮的2003年原版：



俊昊和勝熙的2021年致敬版，真的又可愛又迷人啊：





（封圖：Youtube@cgaega1、오마이걸커뮤니티）

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